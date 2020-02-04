: Devrim niteliğinde yenilik! Artık kredi kartı ile Bitcoin alınabilecek

04.02.2020 12:28 | Son Güncelleme: 04.02.2020 12:46

Bitcoin gibi yüzlerce kripto para birimini nakit para transferleri ile yapabiliyorken yerli borsa olan Bitay Teknoloji anlaştığı 2 farklı firma aracılığıyla artık kredi kartı ile de yapılabileceğini duyurdu.

Bitcoinin dışında 32 farklı kripto parayı da borsasında listeleyen ve neredeyse her hafta yeni bir coin listelemeye başlayan Bitay Teknoloji, isteyen kullanıcılarına Kredi Kartı ile banka ve ödeme kuruluşlarının dışında da alım imkanı sunuyor. Bitay Teknoloji Ceo'su Niyazi Yılmaz ile yaptığımız kısa söyleşimizde Kredi kartı ile alınabilinen kriptoların öncelikle en çok alımı tercih edilenlerin arasında yer alan Bitcoin başta olmak üzere Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Stellar ve Tron olduğunu belirtti.

"GÜZEL İŞLER YAPMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Konuşmasının devamında "Bitay olarak biz yenilikler üretmek ve kaliteli işler ortaya çıkarmak için var gücümüzle çalışan bir borsayız" diyen Yılmaz, "Kullanıcılarımıza en kaliteli ve en iyi hizmeti sunarken her türlü yeniliği de Borsamıza entegre etmeye gayret ediyoruz. Tüm yeniliklerimizde aslında referans noktamız gene Kullanıcılarımız. Çok fazla talep eden kullanıcımız vardı, onlar istedi biz de yaptık. Kartla ödeme noktasında 2 farklı sektör lideri kredi kartı ile ödeme sağlayıcısı firma ile anlaştık. Güzel işler yapmaya devam ediyoruz. İlerleyen günlerde sektörü büyütecek ve Kripto para yatırımcısının da yüzünü güldürecek başka yeniliklerimiz de olacak" ifadelerini kullandı.

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