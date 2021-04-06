Dent Coin Yorum: Dent coin neden yükseldi? Dent daha da yükselir mi?
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Dent Coin Yorum: Dent coin neden yükseldi? Dent daha da yükselir mi?

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Dent Coin Yorum: Dent coin neden yükseldi? Dent daha da yükselir mi?

Dent Coin Yorum: Kripto piyasaları, yatırımcılar trende atlamadan önce ihtiyatlı olmaya devam ettikçe, DENT sürpriz rallisinin ortasında hafta ortasına doğru yükseliyor.

DENT COİN YORUM

DENT oranı 23 Mart'ta tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 0,0149 $ 'a ulaştı ve bir kayan yıldız şamdan modeli oluşturdu.

Düzeltmeden sonra, DENT büyümesine devam etti ve önceki yüksek seviyeyi emdi. 5 Nisan'da fiyat 0,0209 dolarla yeni bir rekor kırdı. Fiyat, DENT projesinin 31 Mart'ta Gigastore platformunu başlattığı haberi ile desteklendi .

Teknik göstergeler yükseliş sinyalleri veriyor ve sürekli büyümeyi destekliyor.

Bir sonraki direnç alanları 0,024 dolar ve 0,030 dolardır. Sırasıyla, Fibo harici düzeltme seviyeleri 2.61 ve 3.61 ile temsil edilirler.

Ramazan Eles
Gündem Editörü
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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.4.2021 11:04:42. #1.15#
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