Covid-19'a yakalanan Dilek hemşirenin beyin ölümü gerçekleşti İstanbul'da yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan ve korona virüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen'in beyin ölümü gerçekleşti.

İstanbul'da yoğun bakım ve ameliyathane hemşiresi olarak görev yapan ve korona virüse yakalanarak 34 haftalık bebeği sezaryenle alınan hemşire Dilek Akçabelen'in beyin ölümü gerçekleşti. Bebeğini doğumdan sonra sadece birkaç saniye görebilen Akçabelen'in beyin ölümünün gerçekleşmesi sağlık camiasında büyün üzüntüye neden oldu.

İstanbul Mehmet Akif Ersoy Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görev yapan hemşire Dilek Akçabelen, üç yıl önce Tansu Akçabelen'le nikah masasına oturdu. Dilek hemşire, Covid-19 salgını başladığında 34 haftalık hamileydi ve doğum iznine ayrılmıştı. Çocuğunu kucağına almaya hazırlanan ve evde tüm hazırlıklarını tamamlayan 30 yaşındaki Dilek Akçabelen, yüksek ateş, sırt ve bel ağrısı şikayeti ile 11 Nisan gecesi hastaneye kaldırıldı. Nefes darlığı da yaşadığı için hastanede tedavi altına alınan Akçabelen, bebeğinin kalp atışları zayıflayınca üç gün sonra sezaryene alındı. Dilek hemşire doktorların gözetiminde oğlunu sadece uzaktan birkaç saniye görebildi. Eşi ve kardeşleri ise telefon ile görüntülü olarak görüştü. Daha sonra durumu hızla kötüleşen Dilek hemşire, uyutularak yoğun bakıma kaldırıldı. Yoğun bakımda, entübe şekilde tedavisi süren ancak sağlık durumunda bir değişiklik olmayan Dilek Akçabelen'in akciğerlerinin iflas ettiği ortaya çıktı. Durumu kötüleşen Dilek hemşirenin dün akşam saatlerinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi. Dilek hemşirenin beyin ölümünün gerçekleşmesi sağlık camiasında büyük üzüntüye neden oldu. Meslektaşları sosyal medyadan yazarak üzüntülerini ifade etti.

(İHA)

Kaynak: İHA