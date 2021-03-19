Cardano (ADA) Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Cardano'nun fiyatı bir haftadan fazla bir süredir yatay işlem görürken, son 48 saat, kripto para biriminin yükseliş ivmesi sergisinde yükseldiğini gördü. Söz konusu artış, kripto para biriminin basın zamanında söz konusu seviyeyi aşmaya çalışmasıyla, ADA'nın acil direnişine yönelmesini sağladı. Cardano (ADA) Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Yazım sırasında ADA, 45 milyar doların üzerinde bir piyasa değeri ile 1.43 dolardan işlem görüyordu. Son 7 günde, kripto para yüzde 25'in üzerinde bir fiyat artışı görmeyi başardı.

Cardano (ADA) Coin Yorum ve Fiyat Analizi: 19 Mart

Cardano'nun fiyatı geçen hafta dar bir aralıkta işlem gördü. Belirtildiği gibi, son 24 saat, ADA'nın değerini grafiklerde yüzde 11'in üzerinde artıran çok sayıda yükseliş ivmesi gördü.

Yazı yazarken, altcoin 1.51 $ 'lık direnç seviyesini aşmaya çalışıyordu ve eğer boğalar fiyatı bu aralığın ötesine itebilirse, ADA önümüzdeki hafta oldukça fazla fiyat keşfinin tadını çıkarabilir ve yeni bir ATH kurabilir. Oldukça büyük bir farkla.

Bununla birlikte, önümüzdeki 24-48 saat içinde, bu ralli tam olarak gerçekleşmezse, altcoin 0,93 dolarlık destek seviyesine doğru bir düşüşe duyarlı olabilir, bu da işlem fiyatında yüzde 34'lük büyük bir düşüşle sonuçlanır. Aslında, madeni para için 0,76 dolardan başka bir destek vardı.

Basın zamanında, ADA için düşüş senaryosu pek olası görünmüyordu. Madeni paranın arkasında önemli bir yükseliş ivmesi vardı ve bu nedenle kısa pozisyonlar pek ideal görünmüyordu.

Gerekçe

ADA'nın teknik göstergeleri, ADA'nın fiyat artışını destekleyen yükseliş hissini gösterdi. Stokastik gösterge, aynı aşırı alım bölgesine doğru hareket ederek yükseliş eğilimi gösterdi.

Geçmişteki emsaller göz önüne alındığında, bu çok yükselişe yönelik bir işarettir. MACD, Sinyal çizgisinin MACD çizgisinin oldukça altında olmasıyla aynı fikirde.

Sonuç

Cardano'nun fiyatı, son birkaç aydır grafiklerde oldukça istikrarlı bir şekilde yükseliyor. Madeni para, yana doğru hareketin adil payına katlanmak zorunda kalırken, en son yükseliş hamlesi, ATH'sini aşan fiyat keşfini ateşleyebilir.

Bununla birlikte, basın zamanı direnç seviyesi kırılmazsa, tüccarlar ani desteğinin 0,93 $ 'a düşmesini bekleyebilirler.