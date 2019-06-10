Bitcoin popülerlikte Trump ve Kardashian'ı geçti
Google Trendleri verilerine göre kripto para türü Bitcoin, arama terimlerinde, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil markası Tesla ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'dan bile daha popüler.
Google Trendleri verilerine göre kripto para türü Bitcoin, arama terimlerinde, ABD Başkanı Donald Trump, otomobil markası Tesla ve televizyon yıldızı Kim Kardashian'dan bile daha popüler.
- Yağcı
Bitcoin haberleri veren ConsenSys internet sitesi, Google Trends'te bazı çok yaygın konular ile Bitcoin'in popülaritesini kıyasladı.
Arama terimlerindeki oranlara göre Bitcoin, Tesla, Donald Trump ve Kim Kardashian'ın önüne geçti. Bir başka kripto para türü Ethereum ise bu aramaların arkasından geliyor.
Bu da Bitcoin'in farkındalığının artmaya başladığı olarak yorumlandı.
ConsenSys'in paylaştığı habere göre, Güney Afrikalı girişimci Elon Musk'ın markası Tesla, son zamanlarda Bitcoin'i arama popülerliğinde geçmiş olmasına karşın Donald Trump ve Kim Kardashian'ın gerisinde kaldı.
- Yağcı
Kaynak: DHA
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