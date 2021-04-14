Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor tazeledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor tazeledi

Haberler.com - Haberler | Ekonomi
Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor tazeledi

Dünyanın en çok kullanılan kripto para birimi Bitcoin'in yükselişi durdurulamıyor. Bitcoin, 64 bin doları da aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Bitcoin'in yükselişinde dünyanın en büyük kripto borsaları arasında sayılan Coinbase'in Nasdaq'ta halka arz sürecini tamamlamasının yarattığı iyimserlik etkili oldu. Halka arzın kripto paraların resmi makamlar tarafından kabulünü destekleyeceği ve sektöre kurumsal yatırımcı girişini artıracağı öngörülüyor.

REKOR TAZELEDİ

Coinbase'in halka arzında piyasa değeri 50 milyar dolar civarında oluştu. Haber akışı ile dün 62 bin dolar düzeyini ilk kez aşan Bitcoin fiyatı, bugün 64 bin dolar barajını da geride bırakarak rekor tazeledi.

Bitcoin fiyatı halihazırda 63 bin 794 dolar seviyelerindenişlem görüyor.

Canlı kripto para verileri ve tüm kripto para haberleri için tıkla.

Justin Sun kimdir? Tron'un kurucusu Justin Sun'ın biyografisi!
Justin Sun kimdir? Tron'un kurucusu Justin Sun'ın biyografisi!
Haber Yorumları (1)
TUĞCU YAPIM: bıst te takılın siz malı götüren götürüyo
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Türker Ertürk Fahrettin Altun Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Cansu Dere Hande Erçel Burak Deniz Şeyma Subaşı
Spor Caner Erkin Ünal Karaman Yılmaz Vural Sergen Yalçın Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Dolar Altın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Bitcoin 64 bin doları aşarak rekor tazeledi - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 09:53:15. #1.15#

title