Beşiktaş'ın kendi kripto parasını piyasaya sürdüğü iddiası

Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün kendi isimlerini taşıyan kripto para birimini piyasaya sürdüğüne dair iddialar gündeme geldi. Bazı kripto para sitelerinde kulübün adını kullanarak satış yapılması üzerine yetkililer tarafından yapılan açıklamada, iddialar yalanladı ve söz konusu siteye dava açıldığı belirtildi.

Bazı kripto sitelerinde Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün adı kullanılarak dolandırıcılık yapıldığı iddia edildi. İddiaların gündeme gelmesinin ardından harekete geçen Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği, kulübe aitmiş gibi kripto para satışı yaptığı ve haksız kazanç elde ettiği iddiasıyla bjk-coin.com internet sitesine dava açtığını duyurdu.

SİTEYE ERİŞİMİN ENGELLENMESİ İSTENDİ

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, sitenin kulüp ile alakalı olmadığı ve söz konusu siteye karşı harekete geçtiği vurgulandı. Konuyla ilgili dava dilekçesinde ise marka lisansı verme yetkisinin sadece kulübe ait olduğu hatırlatılıp, ihlalinin durdurulması ve Beşiktaş'ın adını kullanarak kripto para satışı yapan internet sitesine erişiminin engellenmesi talep edildi.