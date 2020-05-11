Bakan Selçuk'tan Sosyal Güvenlik Haftası'na özel paylaşım
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Bakan Selçuk'tan Sosyal Güvenlik Haftası'na özel paylaşım

Bakan Selçuk'tan Sosyal Güvenlik Haftası'na özel paylaşım
11.05.2020 10:01 | Son Güncelleme: 11.05.2020 10:01

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 5 bin 423 olan geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 2020 yılında 8 bin 976'ya ulaştığını, 2002 yılında 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 26 bin 363'e yükseldiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2002 yılında 5 bin 423 olan geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 2020 yılında 8 bin 976'ya ulaştığını, 2002 yılında 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 26 bin 363'e yükseldiğini belirtti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Genel Sağlık Sigortası'na tüm vatandaşların erişim sağladığını anımsatarak, "Sosyal güvenceniz yoksa sadece aylık 88.29 TL prim ile tüm aileniz GSS kapsamında. 18 yaş altı tüm çocuk ve gençlerimiz koşulsuz şartsız GSS kapsamında" dedi.

2 bin 421 sözleşmeli sağlık hizmeti sunucusunda hizmet verildiğini belirten Bakan Selçuk, acil vakalar, trafik ve iş kazaları, analık, yenidoğan bebekler ve madde bağımlılığı gibi hallerde ise hiçbir şart aramaksızın sağlık hizmeti sunulduğunu hatırlattı.

2020 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısı 8 bin 976'ya ulaştı

Geri ödeme listesindeki ilaç ve sözleşmeli eczane sayısında gelinen noktayı da paylaşan Bakan Selçuk, 2002 yılında geri ödeme listesindeki ilaç sayısının 5 bin 423 iken, 2020 yılında geri ödeme listesine alınan ilaç sayısının 8 bin 976'ya ulaştığını ifade etti. Selçuk, 2002 yılında 18 bin 100 olan sözleşmeli eczane sayısının da 2020 yılında 26 bin 363'e yükseldiğini kaydetti. "Tedavide ihtiyaç duyulan ilaç, optik ve tıbbi cihazlar SGK ile sözleşme yapan tüm kuruluşlardan alınabiliyor" bilgisini paylaşan Bakan Selçuk, Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutladı. - ANKARA

Kaynak: İHA

Politika Manşet

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