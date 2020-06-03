Avcılar'da martıların caddede yiyecek kapma yarışı
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Avcılar'da martıların caddede yiyecek kapma yarışı

AVCILAR'daki bir balıkçının işyerinin önüne bıraktığı temizlenmiş balıkların iç organları martılar tarafından kısa sürede kapışıldı, o anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Avcılar'da martıların caddede yiyecek kapma yarışı
03.06.2020 11:06 | Son Güncelleme: 03.06.2020 11:09

AVCILAR'daki bir balıkçının işyerinin önüne bıraktığı temizlenmiş balıkların iç organları martılar tarafından kısa sürede kapışıldı, o anlar ilginç görüntülere sahne oldu.

Merkez Mahallesi'ndeki Reşitpaşa Caddesi üzerinde bulunan bir balıkçı, müşterilerine temizleyerek sattığı balıkların iç organlarını kasa içinde iş yerinin önüne bıraktı  Günün çeşitli saatlerinde balıkçının bıraktığı temizlenmiş balıklardan kalanları kapmak için çevredeki binaların saçaklarında bekleyen martılar, kasaya üşüştü. Martıların yiyecekleri kapma yarışı ilginç görüntülere sahne oldu.  Yoldan yayalar ve araç sürücüleri  martıların balıklara üşüştüğü o onları ilgiyle izledi.   Martılar, yiyecek kapma çabasına girerken bazı sürücüler  onları ezmemek için zaman zaman durmak zorunda kaldı.


Kaynak: DHA

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