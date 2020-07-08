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Avcılar'da eşini, bebeğini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakim karşısında
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Avcılar'da eşini, bebeğini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakim karşısında

AVCILAR'da 21 Ocak 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı(44), üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) ve 40 günlük bebeği Elisa'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 35 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş (40) bugün ilk kez hakim...

Avcılar'da eşini, bebeğini ve üvey kızını bıçaklayan sanık hakim karşısında
08.07.2020 16:38 | Son Güncelleme: 08.07.2020 16:41
AVCILAR'da 21 Ocak 2020 tarihinde boşanma aşamasında olduğu eşi Emine Çakmaktaş'ı(44), üvey kızı Özge Gökbayrak'ı (24) ve 40 günlük bebeği Elisa'yı bıçaklayarak yaraladığı iddiasıyla hakkında 35 yıla kadar hapis cezasıyla dava açılan tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş (40) bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Müşteki Özge Gökbayrak, duruşmada Elisa bebeğin olay anında giydiği kanlı tulumu mahkeme başkanına göstererek "Adalet istiyorum" dedi. 

Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş getirildi. Duruşma salonunda müştekiler Emine Çakmaktaş, Özge Gökbayrak ve avukatları Ela Ava ile Ebru Yıldırım hazır bulundu. Duruşmada sanık avukatı da yer aldı. 

Tutuklu sanık Çakmaktaş savunmasında üvey kızı ile birlikte yemek yediğini ifade ederek "Rahmetli babamın fotoğrafını yerde gördüm. Üvey kızım fotoğrafın düştüğünü söyledi, sonra resmi kaldırmak için gidip televizyonun önüne sert bir şekilde attı. Ben de üzülerek yemeği yarım bıraktım. Balkona çıkıp hava aldım" dedi. "YENİ BEBEĞİMİZ OLMUŞTU PİŞMANIM"Tutuklu sanık beyanlarında meyve tabağı hazırlayıp kanepeye oturduğunu, eski eşinden olan çocuklarının kendisini görüntülü aradığını, üvey kızının ile eşinin bu durumdan rahatsız olduğunu ve kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Sanık beyanlarını şu şekilde sürdürdü: "Hakaretleri devam edince sofraya daha önce getirmiş olduğum meyve bıçağımı aldım. Korkutmak istedim, eşime doğru yürürken müşteki kızım engel oldu. Ben de ondan kurtulmak isterken bıçak kızıma değmiş, istemeden yaralanmış. Bıçağı nasıl salladığımın farkında değildim, Özge'nin de kucağında bebek yoktu. Hatırladığım kadarıyla komşulardan Zeki Demir beni devirdi ama eyleme ben kendim son vermiştim. Öldürme kastım yoktur. Yeni bebeğimiz olmuştu, böyle bir olay yaşandığı için pişmanım. Adli kontrol şartıyla tahliyemi istiyorum."

"7-8 YERİMDEN BIÇAKLANDIM"Duruşmada söz alan Emine Çakmaktaş ise, sanığın söylediklerinin yalan olduğunu iddia ederek, "Fotoğraf düşünce kızıma bağırmaya başladı, mutfakta da alkol alıyordu. Evden dışarı çıkıp geri geldiğinde alkol almaya devam etti. Sanık zaten her gün içtiği için bilinci yerindeydi. Fotoğraf ile ilgili bana ve kızıma küfür etti. Ben o sırada çocuğumu emziriyordum, sanık yanımıza gelip önce Özge'yi darp etti. Kızım sanığın bıçak aradığını söyledi. Çocuklarla birlikte evden çıkmak istediğimde, sanık bıçakla gelip önce bana saldırdı. 7-8 yerimden bıçaklandım. Kızım çok derinden yaralandı, bebek de dizinden yaralandı" şeklinde beyanda bulundu. Çakmaktaş, mahkeme başkanında kolundaki yara izlerini göstererek "Bu yaralar meyve bıçağıyla olamaz Hakime Hanım" dedi. 

"YÜZÜ GÖZLERİMİN ÖNÜNDEN GİTMİYOR"Üst komşusundan yardım istediğini ifade eden Emine Çakmaktaş, komşularının yardıma geldiğini, sanığın Özge Gökbayrak'a saldırırken etkisiz hale getirildiğini söyledi. Sanığın daha önce de kendisini sürekli aşağıladığını belirten Çakmaktaş "Daha önce beni kemerle dövmüştü. E-5 yolunda beni arabadan atmaya çalışmıştı. Çocuklarıma bir şey yapacak diye korkup şikayetçi olamadım. Beni döverken ki yüzü gözlerimin önünden gitmiyor" dedi.  "MUTFAĞA GİDİP KURBAN BIÇAĞINI ALDI"Müşteki Özge Gökbayrak ise sanığın fotoğrafın kendiliğinden yere düşmesi sonrası sinirlendiğini, kendisinin bu sinirlenmeye anlam veremediğini ifade etti. Gökbayrak olay anıyla ilgili şunları söyledi: "Kısa bir süre dışarı çıkıp geri döndüğü sırada annem bebeği emziriyordu. Ben sanığı sakinleştirmeye çalıştım, Bize akıl almaz küfürler etti, tokat attı ve boğazımı sıktı. Annemi yakalayıp boğazını nefes alamayacak şekilde sıktı. Ben annemin yardım çağırması için sanığı savurdum, o sırada mutfağa gidip kurban bıçağını aldı ve salonun camını kırdı" şeklinde konuştu. "BEBEĞİ NE TARAFA ÇEKSEM O TARAFTAN SALDIRIYORDU"Bebeği kucağına alıp dışarı kaçtığını aktaran Gökbayrak, "Merdivenden 3-4 basamak inmiştim ki annemi yakalamış, bıçaklıyordu. Benim bir taraftan annem ölüyordu, bir taraftan da bebeği korumaya çalışıyordum. Bebek kucağımdayken bana da saldırdı. Bebeği korumak için bebeği ne tarafa çeksem o taraftan saldırıyordu. Öldürmek için vücudumuzun üst bölgelerine bıçak darbesi vurdu" dedi. "KANLI TULUMU HEYETE GÖSTERDİ"Gökbayrak, duruşma salonuna getirdiği Elisa bebeğin kanlı tulumunu mahkeme heyetine göstererek "40 günlük bebeğin mavi gözlerinde ölüm korkusu gördüm. Adalet istiyorum. En ağır şekilde ceza almasını istiyorum" ifadelerini kullandı. Komşularının yardımıyla sanığın elinden kurtulduğunu dile getiren Gökbayrak, annesinin yeni doğum yaptığı sıralarda sanığın kendisini taciz ettiğini de öne sürdü. SAVCI TUTUKLULUĞUN DEVAMINI İSTEDİCumhuriyet savcısı sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için rapor alınmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Söz verilen tutuklu sanık Mehmet Çakmaktaş ise "Diyecek bir şeyim yokö dedi. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığının anlaşılması için Adli Tıp Kurumu'na müzekkere yazılmasına karar verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. 

CUMHURBAŞKANI'NDAN YARDIM İSTEDİLERDuruşmanın bitmesinin ardından adliye önünde aileyle birlikte basın açıklaması yapan Avukat Ela Ava, "Komşular yetişmeseydi Emine ve kızı şu anda hatta 40 günlük bebek hayatta olmayacaktı. Davanın takipçisiyiz. Kadına şiddetin canice işlenmiş hali" dedi.Emine Çakmaktaş ise bebeği, kızı ve kendisinin komşuları olmasaydı öldürüleceğini söyleyerek "Sayın Cumhurbaşkanımızdan, Adalet Bakanımızdan çok rica ediyorum, adalet istiyorum. O an aklıma geldikçe çıldıracak gibi oluyorum. Bebeğime annelik yapamadım süt veremedim olaydan dolayı. Sinirlerim alt üst halde." ifadelerini kullandı. Sanığın üvey kızı Özge Gökbayrak ise, "Benim tek derdim ailemi kurtarmaktı. Ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Çocuğu kurtarmaya çalışırken göz göze geldim. 40 günlük bebeğin gözlerindeki korkuyu gördüm ben. Bunu hiçbir şey telafi edemez. Ben o günden beri ne uyku uyuyabiliyorum ne kendime gelebiliyorum. Bıçak darbelerine engel olamasaydım 40 günlük bebeğin mezarını seviyor olacaktım. Her tarafımdan bıçak yedim" diyerek adliye önünde bebeğin olay sırasında giydiği kanlı tulumu gösterdi. 

İDDİANAMEDENBakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede sanık Mehmet Çakmaktaş hakkında "Eşi kasten bıçakla öldürmeye teşebbüs" ve "Kasten bıçakla öldürmeye teşebbüs" suçlarından toplamda 22 yıldan 35 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi. 

- İstanbul

Kaynak: DHA

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