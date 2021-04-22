Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış
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Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarla sırra kadem basarak Cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılığına imza attı. Özer, 400 bin kullanıcısı olan borsaya ilgiyi artırmak için çeşitli kampanyalar düzenledi. Bu kampanyalarda da ünlü isimleri kullandı. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim geride binlerce mağdur bırakan Thodex için kameraların karşısına geçti.

Yerli kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, 400 bin kişiyi mağdur ederek yurt dışına kaçtı. 2 milyar dolarlık vurgunla sırra kadem basan Özer, hakkında nitelikli dolandırıcılık suçundan soruşturma başlatıldı.

KAMPANYA İLE YATIRIMCI ÇEKTİ

Arnavutluk Tiran'a gittiği tespit edilen Özer, aylık 12 milyar dolarlık işlem hacmi olan Thodex'e yatırımcı çekmek için çeşitli kampanyalar düzenledi. Şirketin kurulduğu dönemde tanıtım amacıyla çekilişle Porsche marka lüks araç veren Özer, kullanıcılara da 2 milyon Dogecoin dağıttı. Özer'in bu hamleleri yatırımcıların ilgisini Thodex'e çekti.

8 ÜNLÜ İSİMLE FOTOĞRAF ÇEKİMİ YAPTI

Üstelik şirket düzenlediği kampanyaların dikkat çekmesi için ünlü isimleri kullandı. Şirket birçok ünlü isimle fotoğraf çekimi yaptı. Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için objektif karşısına geçmişti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı.

Thodex için kamera karşısına geçen ünlülerin fotoğrafları;

Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış
Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış

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Aralarında kimler var kimler! Thodex'in kurucusu 2 milyar dolarlık vurgun için ünlüleri kullanmış
2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş
2 milyar dolar ile sırra kadem basan Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için kampanya düzenlemiş
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com
Haber Yorumları (1)
MESUT CİFTCİ: REKLAMINDA OYNAYAN ÜNLÜLERİN NE İLGİSİ VAR.
Cevap Yaz 9 6 Yayından Kaldır
500
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