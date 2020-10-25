AK Parti Biga Kadın Kolları Kongresi

AK Parti Biga Kadın Kolları 6. olağan kongresinde mevcut başkan Nesrin Sirkeci güven tazeledi.

AK Parti Biga Kadın Kolları 6. olağan kongresinde mevcut başkan Nesrin Sirkeci güven tazeledi.

İlçedeki bir düğün salonunda gerçekleştirilen kongrenin divan başkanlığını AK Parti Biga İlçe Koordinatörü Özlem Karadayı yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde mevcut başkan Nesrin Sirkeci, yeniden başkanlığa seçildi.

Sirkeci, yaptığı konuşmada, ilk günkü aşkla inandığı yolda yürüyen ve koşan AK kadınlara teşekkür ettiğini söyledi.

Kadınların, işinden, eşinden, çoluk çocuğundan fedakarlık ederek gece gündüz bu dava için koşturduğunu belirten Sirkeci, "AK Parti'nin bugünkü başarısının en büyük paydaşlarından biri şüphesiz AK kadınlarımızdır." dedi.

Kongreye, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, İl Başkanı Naim Makas, İl Kadın Kolları Başkanı Gülsüm Üstün, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, AK Parti İlçe Başkanı Hasan Sepici, MHP İlçe Başkanı Salih Altınkaya, oda başkanları ve partililer katıldı.

AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Arzu Çalışkan, Arzu Gazi, Ayşe Bacak, Ayşe Süle, Ayşenur Köseoğlu, Büşra Etelik, Çağla Yücesoy, Çiğdem Arslan, Elif Çelik, Emel Emran, Fethiye Saka, Hülya Yongalı, Meliha Taşkıran, Neşe Açık, Serpil Koyuncu, Şeydanur Küçükkahveci, Yasemin Avcı, Zeynep Kalaycı, Nihal Güren'den oluştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serten Akkaya