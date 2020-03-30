73 merkeze "Covid-19 Tanı Laboratuvarı" yetkisi
Sağlık Bakanlığınca, toplam 44 ilde, 73 merkez Covid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirildi.
30.03.2020 21:52 | Son Güncelleme: 30.03.2020 21:52
Sağlık Bakanlığınca, toplam 44 ilde, 73 merkez Covid-19 Tanı Laboratuvarı olarak yetkilendirildi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: Dunya.com