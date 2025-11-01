Haberler

Thodex Kurucusu Faruk Fatih Özer Cezaevinde Ölü Bulundu

Güncelleme:
Kripto para borsası Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ'daki cezaevinde ölü bulundu. Özer'in intihar edip etmediğine dair soruşturma başlatıldı. Özer hakkında dolandırıcılık suçlamaları ve uzun hapis cezası talebi bulunuyordu.

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndaki tek kişilik odasında ölü bulundu. Özer'in intihar edip etmediğiyle ilgili soruşturma bşlatıldı.

Kurduğu kripto para borsası aracılığıyla çok sayıda kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan Faruk Fatih Özer, cezaevinde kaldığı odada ölü bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Konuyla ilgili savcılıkça soruşturma başlatıldı.

Faruk Fatih Özer, 2017 yılında kurduğu Thodex adlı platform üzerinden 2 milyar doların üzerinde yatırımcı parasının kaybolduğu iddialarıyla gündeme gelmişti. Türkiye'den yurt dışına kaçtıktan sonra Arnavutluk'ta yakalanmış ve uzun süren hukuki süreç sonrası Türkiye'ye iade edilmişti. Hakkında toplamda 11 bin 190 yıl 6 ay hapis cezası talep edilmişti. - TEKİRDAĞ

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
