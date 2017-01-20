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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralıkta Arttı
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Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralıkta Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5,21 artış kaydetti.

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi Aralıkta Arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 5,21 artış kaydetti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016'nın Aralık ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 5,21, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 17,73 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 6,68 arttı.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 5,77, imalat sanayi sektöründe de yüzde 5,20 yükseliş gözlendi.

- En yüksek aylık artış kok ve rafine petrol ürünlerinde

Aralıkta bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 18,37 ile kok ve rafine petrol ürünlerinde, yüzde 8,55 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünlerde, yüzde 8,01 ile kağıt ve kağıt ürünleri alt sektörlerinde yaşandı.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre aralıkta en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında görüldü.

YD-ÜFE'nin aylık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20112,832,681,48-0,081,591,081,632,251,580,46-1,000,50
20120,27-2,041,55-0,31-0,27-0,74-1,15-0,102,030,73-1,930,92
20130,260,470,15-0,921,163,901,772,173,07-0,640,952,85
20145,730,070,18-3,21-1,620,530,621,170,310,60-1,840,32
2015-1,493,352,092,011,521,49-1,284,693,94-2,07-3,850,36
2016 1,55 -0,85 -0,73 0,45 3,02 -0,45 0,59 0,88 0,06 2,82 5,04 5,21
YD-ÜFE'nin yıllık değişim oranları şöyle:

YılOcakŞubatMartNisanMayısHaziranTemmuzAğustosEylülEkimKasımAralık
20118,5811,2810,779,9612,2014,2116,1218,4719,6520,3518,2315,99
201213,117,917,977,735,763,851,01-1,31-0,87-0,60-1,53-1,13
2013-1,131,400,01-0,600,825,528,6511,1212,2510,7213,9716,15
201422,4821,9922,0319,2015,9312,1710,909,826,888,205,212,63
2015-4,38-1,240,646,079,4610,518,4212,2016,2613,1710,8610,90
201614,329,666,644,06 5,60 3,58 5,53 1,69 -2,10 2,80 12,30 17,73

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