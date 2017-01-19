Vali Erin Kurumları Tek Tek Gezerek Çalışmalar Hakkında Bilgi Alıyor

Kamu kurumlarının faaliyet ve çalışmalarını yakından takip etmek amacıyla ziyaretlerini sürdüren Adıyaman Valisi Abdullah Erin, bu ziyaretlerle hem sorunları dinliyor hem de yatırımları yakından takip ediyor.



Vali Abdullah Erin, 2016 yılı değerlendirmesi ve 2017 yılında yapılacak çalışmalar ile ilgili brifingleri almak üzere il müftülüğü, gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğü ile gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğünü ziyaret etti.



Ziyaretlerine ilk olarak il müftülüğü ile başlayan Vali Abdullah Erin, İl Müftüsü Mehmet Ali Öztürkçü'den yapılan çalışmalar ve faaliyetler hakkında bilgi aldı. Daha sonra gıda, tarım ve hayvancılık il müdürlüğüne geçen Vali Abdullah Erin, burada İl Müdürü Adil Alan, Şube Müdürleri ve kurum çalışanları tarafından karşılandı.



Ziyarette kurumun faaliyet ve çalışmaları ile devam eden projeler ve Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Projeleri ile ilgili İl Müdürü Adil Alan'dan detaylı bir brifing alan Vali Abdullah Erin, "Adıyaman'ın ekonomisinin büyük bir bölümü tarıma dayanmaktadır. İlimizin can damarı olarak gördüğümüz tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çok yönlü projeler uyguluyor ve çiftçilerimize çok güzel destekler veriyoruz. Özellik tarıma can verecek barajlarımızın yapımı seri bir şekilde devam etmektedir. Devam eden sulama projelerinin tamamlanmasıyla birlikte ilimizde ürün deseninde büyük değişiklikler olacak ve tarım sektörü daha da canlandırılmış olacaktır" diye konuştu.



Vali Erin, gıda,tarım ve hayvancılık il müdürlüğü ziyaretinin ardından gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğüne geçerek kurumun faaliyet ve çalışmaları hakkında İl Müdürü Ahmet Bağcı'dan brifing aldı. - ADIYAMAN