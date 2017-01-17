Vali Erin'den Siyasi Partilere Ziyaret

Adıyaman Valisi Abdullah Erin, AK Parti, MHP ve CHP nezaket ziyaretinde bulunarak il başkanlarıyla görüş alışverişinde bulundu.



İlk olarak AK Parti ile ziyarete başlayan Vali Abdullah Erin, AK Parti İl Başkanı Abdurrahman Dimez ve parti teşkilatı tarafından karşılanarak partililerle bir süre sohbet edip çalışmalar hakkında bilgi aldı.



AK Parti ziyaretinin ardından MHP'ye geçen Vali Abdullah Erin, MHP binası girişinde MHP İl Başkanı Hüseyin Özgün ve partililer tarafından karşılandı.



Son olarak CHP teşkilatını ziyaret eden Vali Abdullah Erin, CHP Merkez İlçe Başkanı Hanifi Çavuş ve partililer tarafından karşılandı.



Kentin sorunları ve çözüm önerilerinin görüşüldüğü ziyaretlerde parti teşkilatlarıyla bir süre sohbet eden Vali Abdullah Erin, "Siyasi partilerimiz demokrasinin vazgeçilmez unsurlarıdır. Valilik olarak siyasi partilerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve vatandaşlarımızla birlikte Adıyaman'a daha iyi hizmet etmenin gayreti içerisindeyiz. Adıyaman'a hizmet noktasında siyasi partilerin birlikte hareket ettiğini görmekten de büyük mutluluk duyuyorum. Şehirdeki birlik ve beraberliği her alanda olduğu gibi siyasi hayatta da görüyoruz" dedi.



Siyasi parti il başkanları da Vali Abdullah Erin'in ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti. - ADIYAMAN