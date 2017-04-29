Uzmanından diyabet dostu dondurma açıklaması

Diyetisyen Özge Karabağ,"Stevia (doğal tatlandırıcı) ile yapılan dondurmaları diyabet hastaları da tüketebilir"



SİVAS - Medicana Sivas Hastanesi'nde görev yapan Diyetisyen Özge Karabağ,"Stevia dondurmalarının kalorisi düşük olduğundan sağlıklı beslenmek isteyen herkesin tüketebileceğini söyledi.

Havaların ısınmasıyla birlikte yaz aylarının vazgeçilmezi olan dondurmanın tüketimi arttı. Diyetisyen Özge Karabağ,"Yaz aylarının gelmesiyle birlikte dondurmalar revaçta bizim zayıflama hastalarımızın da en çok sorduğu sorular arısında yer alıyor.Hastalar diyetlerinde en çok dondurmayı nasıl tüketeceklerini soruyorlar, light dondurmalarda var, yapay tatlandırıcı dondurmalar da var, özellikle bu dondurmaların tercih etmelerini öneriyoruz. Haftada bir iki gün miktarına dikkat edilerek tüketilmesinde herhangi bir sakınca yok, bir veya iki top olarak kullanılabilir. Bunların içerisinde tatlandırıcılar kullanıldığı gibi 'stevia' gibi doğal tatlandırıcılar da kullanılıyor. Diyet açısından önemli bir sakınca görmüyoruz"dedi.

"Doğal tatlandırıcıyla yapılan dondurmaların kalorisi düşük"

Stevia yapılan dondurmaların kalorisinin düşük olduğunu ifade eden Karabağ,"Diğer dondurmalara göre tabi ki kalori içerikleri biraz daha düşük ama her zaman söylediğimiz gibi tüketimde miktar ve yeme sıklığı önemli. Diyet olduğu için çok daha fazla tüketim olursa diğer dondurmanın kalorisinden de çok büyük bir farkı olmayacaktır. Diyetimizde tüketilmemesi gereken listesine girecektir. Light dondurma tüketiyorsak bile haftada bir ikiyi geçmesin diyoruz. Zayıflama hastaları çok fazla bunlara ilgi gösteriyorlar sonrasında diyabetik hastalar dediğimiz şeker hastaları çok kullanıyorlar. Sağlıklı beslenme açısından, sağlıklı beslenmeyi düşünen bütün bireyler bunları kullanabilir ama daha çok zayıflama diyeti yapanlar, şeker hastaları, kalp hastalıkları olanlar ön planda oluyor" diye konuştu.

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