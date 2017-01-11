Üstün Dökmen ile Küçük Şeyler, 11 Ocak'ta ODTÜ Kemal Kurtaş Salonu'nda...



Gösteri Prof. Dr. Üstün Dökmen' in akademik bilgileri ve gözlemlerini paylaşacağı, eğlenceli parodilerle renklendirilmiş, zaman zaman seyircinin katılımıyla interaktif bir boyuta taşınan, bilgilenmenin aynı zamanda çok eğlenceli bir süreç olabileceğini gösteren teatral şov tasarlanmıştır.



Dolaylı iletişim, direkt iletişim, empatik iletişim…Toplumda bizi oluşturmada, takım kurmada, ekip olmada ve sinerji arttırmada sağlıklı iletişim ve uzlaşmanın önemi toplumda ve ailede ortaya çıkan iletişim çatışmaları ve çözüm yolları- çatışmada kültürel boyut iletişim açısından duyguları fark etme, ifade etme ve kontrol etme...



İnteraktif Gösteri /Tek Perde



Skeç yazarı: Elif Artun Yüksel



Reji: Murat Ergür



Oyuncular: Eylül Öztürk, Gözde Okur, Ömür Özdemir, Erdem Baş