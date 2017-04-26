Başkentte, çeşitli kuruluşlarca ortaklaşa düzenlenen "Ufka Yolculuk-5 Meal Bilgi Yarışması"nda dereceye girenlere ödülleri törenle verildi.



Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreni, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.



Ankara Sosyal Gelişim Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Öztürk, törende yaptığı konuşmada, bu yıl 5'incisi yapılan etkinliğin yoğun ilgi gördüğünü söyledi.



Yarışmanın uluslararası bir nitelik kazandığını belirten Öztürk, "Yarışmanın sağlıklı bir şekilde tamamlanmasında emeği geçen gönüllü sivil toplum kuruluşlarımıza ve davetimize icabet eden herkese şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.



Ankara Gençlik, İzcilik ve Spor Kulübü ve Ufka Yolculuk Orta Anadolu Bölge Temsilcisi Mutlu Yaman ise insanları İslam'ın sahih kaynaklarıyla buluşturduklarını, bu yıl 588 bin okuyucuya ulaştıklarını ifade etti.



Törende, daha sonra Ankara'da farklı yaş gruplarından dereceye giren yarışmacılardan birincilere çeşitli hediyeler, ikinciye dizüstü bilgisayar, üçüncüye tablet verildi.