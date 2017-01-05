Uedaş, Kardeşlerini Bu Yıl da Üşütmedi

Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ), 'Kardeşim Üşümesin' projesiyle kışlık giysi yardımı yapmaya devam ediyor. Projenin son ayağında Bursa'nın İznik İlçesi Çandarlı ilkokulu öğrencileriyle bir araya gelen UEDAŞ, Kasım ayında başlattığı projeyle bu yıl toplam bin öğrenciye ulaştı.



Güney Marmara'da 2.9 milyonu aşkın müşterisiyle Türkiye'nin en büyük dördüncü elektrik dağıtım şirketi konumunda olan UEDAŞ, hizmet bölgesinde ihtiyacı olan köy okullarında öğrenim gören öğrencilere kışlık giysi yardımında da bulunuyor. Sosyal sorumluluk projeleriyle öne çıkan UEDAŞ'ın 2014 yılında başlayan 'Kardeşim Üşümesin' projesinde son dağıtım Bursa'nın İznik ilçesine yapıldı. Yardım kampanyası ile UEDAŞ, Çandarlı İlkokulunda öğrenim gören 112 öğrenciye kaban ve bereden oluşan kışlık giyim eşyası hediye etti.



Okulda düzenlenen programa Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, Gemlik İşletme Müdürü Mehmet Faruk Bozan, İznik İşletme Koordinatörü Hüseyin Karakaş katıldı. Güney Marmara'nın ihtiyaç sahibi köylerindeki öğrencilere kışlık giyim yardımı götüren UEDAŞ yetkilileri, öğrencileri kendi elleriyle giydirerek, onların sevinçlerine ortak oldu. Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, "Genel Müdürümüz Mesut Efe'nin destekleriyle uzun soluklu ve sürdürülebilir projelerle bölgemize faydalı olmaya çalışıyoruz. Kasım ayında başladığımız projenin bugün son ayağını tamamladık. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz görüşmeler sonunda ihtiyacı olan köy okullarına giderek öğrencilerimize yardımda bulunuyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimiz önümüzdeki dönemde de devam edecek" dedi.



Yüce, ayrıca 2013 yılında başlatılan İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile koordineli olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere UEDAŞ aracılığı ile her yıl bin adet kışlık giysi yardımı yapıldığını sözlerine ekledi.



Minik öğrenciler okullarına kadar gelip kendilerine kışın üşümemeleri için hediyeler veren UEDAŞ yetkililerine teşekkür etti. - BURSA