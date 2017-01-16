Tütüncü Çiftinden Kan Bağışına Destek

Kepez Belediyesi Başkanı Tütüncü ile eşi Dr. Ayşe Tütüncü, AK Parti Kepez Teşkilatı'nın düzenlediği kan bağış kampanyasına destek verdi.



Eşi Dr.Ayşe Tütüncü ile birlikte teşkilata gelen Tütüncü, ayağının tozuyla hemen kan bağışının alındığı salona yöneldi. İlk sedyenin boşalmasıyla yerini alan Tütüncü çifti, yan yana kan bağışlarını yatı.



Başkanlığı süresince çeşitli bağış noktalarında 5'inci kan bağışını yaptığını belirten Tütüncü, fırsat buldukça kan vermeye devam edeceğini söyledi. Yaklaşık 20 dakika süren kan alımı sırasında partililer ile sohbet eden Tütüncü çifti, sonrasında ikram edilen tatlıların tadına baktı. Kızılay ekibi, Tütüncü çiftine yaptıkları bu önderlikten dolayı teşekkür etti.



Havanın sağanak yağışlı olmasına karşın rekor bir katılım ile kan bağışı yaptıklarını açıklayan AK Parti Kepez Teşkilatı Başkanı Yusuf İşeri, teşkilat üyelerine teşekkür etti. Bu kampanyayı 'Canımız bu vatana, kanımız Kızılay'a feda olsun' sloganıyla teşkilat üyelerine duyurduklarını belirten İşeri, 133 ünite kan bağışladıklarını söyledi.



Katılımın yoğu olmasından dolayı saat 17.00'de bitmesi gereken kan bağışının 19.00'a kadar sürdüğünü belirten İşeri, Kızılay ekibinin söylediğine göre bir rekor kırdıklarını söyledi. - ANTALYA