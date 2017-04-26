Türkiye'nin İlk Anaokulları Arası Bilgi Yarışması Aydın'da Yapıldı

Türkiye'nin ilk anaokulları arası bilgi yarışması Aydın'da yapıldı



AYDIN - Nazilli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye'de bir ilki başararak anaokulları arası bilgi yarışması düzenledi. Oyun tadında gerçekleşen yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı.

Nazilli'deki resmi ve özel anaokullar arasında "Nazilli minik bilginlerini yarıştırıyor 2017" adı adlında yarışma düzenleyen Milli Eğitim Müdürlüğünün oyun tadındaki ilk yarışmasına katılan 26 okulun minik temsilcilerine 15'er soru yöneltildi. Nazilli Kapalı Spor Salonunda yapılan ve yüzlerce öğrenci velisinin yanı sıra çok sayıda öğrencinin de izlediği yarışlarda çocuklar sorulan sorulara kendilerine verilen resimli cevap anahtarına göre cevapladı.

Minik yarışmaya, minik kurallar

İlçedeki 26 resmi ve özel anaokulundan yarışmaya katılan 78 öğrencinin küçük olması nedeniyle jüri tarafından sık sık su ve ihtiyaç molası verildi. Eğlenceli geçen yarışmada çocuklar hayatlarında ilk kez bilgi yarışmasına katılmanın mutluluğunu yaşadı. Yarışmada tüm sorulara doğru cevap veren Nazlı Kız Anaokulu birinci oldu. 14 soruyu doğru cevaplayan okullar arasında yedek sorular sonunda ikinciliği Zübeyde Hanım Anaokulu aldı. Kalan sorularda da yenişemeyen Ahmet Yesevi Ortaokulu ve Çapahasan İlkokulu ana sınıfı öğrencileri ise üçüncülüğü paylaştı. Dereceye girenler plaketle ödüllendirilirken yarışmaya katılan tüm öğrencilere başarı belgesi ve birer madalya verildi.

Yarışma düzenli hale getirilecek

Yarışmada aynı zamanda sunuculuk görevini de üstlenen Nazilli İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Latif Güngör, yarışmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade ederek, "Türkiye'de bir ilk olarak nitelendirdiğimiz, minikler anaokulları arası bilgi yarışmasındaki amacımız bu küçük yavrularımızı yarıştırmak değildir. Amacımız Milli Egemenlik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilçemizin değişik yerlerinde bulunan bu güzel minik yürekleri bir araya getirmektir. Bir araya getirmişken de şenlik havası içerisinde hep birlikte coşku içerisinde bir etkinlik gerçekleştirmektir. 'Nazilli minik bilginlerini yarıştırıyor-2017' adını verdiğimiz ve ilçede de ilk kez düzenlenen yarışmamız bundan sonra da düzenli olarak yapılmaya devam edecektir" şeklinde konuştu.