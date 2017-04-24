Trabzonspor'dan Yusuf Yazıcı Kararı

Trabzonspor'un ligin ikinci yarısındaki çıkışında başrol oynayan Yusuf Yazıcı, Süper Lig'in geleceği en parlak yıldızlarından biri olarak gösterilmeye başladı. Yusuf Yazıcı'nın üstün performansının ardından Trabzonspor yönetimi, genç oyuncuyu şampiyon olmadan göndermek istemediğini belirtti.



Trabzonspor'un genç ismi Yusuf Yazıcı 'Fırtına'nın Oğlu' diye anılıyor. Bu sezon ligde 12 maçta 3 gol atıp, 6 asist yapan Yusuf, Türkiye Kupası'nda da 4 maçta 2 gol, 4 asistlik performans sergiledi. 20 yaşındaki yıldız, U21 takımı ile de 11 maçta rakip fileleri 7 kez sarstı. Toplamda 27 karşılaşmaya çıkan Yusuf, 12 gol atarken, 10 da asist yaparak 22 gole direkt sağladı.



YUSUF YAZICI'YA ŞAMPİYONLUK ŞARTI



Trabzonspor'un altyapısından yetiştirdiği en değerli oyuncular arasında yer alan 20 yaşındaki Yusuf Yazıcı, ikinci yarıdaki performansı ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor.



Yazıcı, M.United, Sevilla, B.Dortmund ve PSV'den sonra Arsenal'in de radarına girdi. Gelecek yıl iddialı bir kadro kurmakta kararlı olan bordo-mavili kulüp, sözleşmesini 5 yıl daha uzattıkları Yusuf Yazıcı'yı satmamakta kararlı.



Yöneticiler, "Ne Yusuf bizi bırakmayı düşünüyor ne de biz onu. Biz başarıyı yakaladıktan sonra onu dünya kulüplerinden birinde izlemek isteriz" dedi.



Trabzonspor'un genç futbolcusu Yusuf Yazıcı, bu sezon 15 maçta 5 gol attı ve 9 asist yaptı.