Trabzon'da Turizm Haftası Etkinlikleri

Turizm Haftası Trabzon'da çeşitli etkinlikler ile kutlanıyor.



Valilik önünde düzenlenen törenlerin ardından Uzun Sokak'ta Turizm Haftası kutlama yürüyüşü düzenlendi. Uzun Sokak girişinde başlayan yürüyüş Meydan Parkı'nda son buldu. Yürüyüş sonrasında horon ekibi Meydan Parkı'nda bir gösteri sunarken, horon halkasına vatandaşlar da katıldı.



Horon gösterisinin ardından bir konuşam yapan Kültür ve Turizm il Müdür Vekili Ali Ayvazoğlu"'Turistin milleti değil memnuniyeti önemlidir' anlayışıyla tüm paydaşlarımızla birlikte Uzun Sokak'tan Meydan Parkı'na gelip bir yürüyüş gerçekleştirdik. Bu yıl hedefimizi sayı olarak vermeyi çok doğru bulmuyorum ama inşallah geçen yıllara oranla çok daha fazla bir yabancı turist bölgemize gelecektir. Turistin özellikle Körfez ülkelerden geleceğini söyleyebilirim. Bunun da gerekçesi şu; 22 Haziran'da Abu Dabi'den başlayacak direk seferlerin ardından Air Arabia'nın yapacağı ve direk Dubai'den başlayacağı seferlerdir. Türk Hava Yolları'nın Riyad'dan, Medine'den Cidde'den direk seferleri dahil olmak üzere bunların dışında diğer paydaşlarımızın, turizm acentelerimizin yapmış olduğu alt yapıyla birlikte bölgemize Trabzonumuza gelecek olan charter seferleriyle birlikte yoğun bir turist seferine Trabzon inşallah sahip olacaktır. Sadece Trabzon olarak düşünmüyoruz onu da ifade edeyim sağ tarafımızda Rize ve Artvinimiz sol tarafta Giresun ve Ordumuz da bulunmaktadır. Onun için sadece Trabzon demiyoruz. Trabzon giderken yanındaki illeri de beraberinde götürecektir. Bu seneden ümitliyiz" dedi. - TRABZON