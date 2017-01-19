Tosya'da Şehitleri Anma Programı Düzenlendi

Kastamonu'nun Tosya ilçesi Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu tarafından şehitleri anma programı düzenlendi.



İlçe Müftülük konferans salonunda gerçekleştirilen program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Programa Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Kazım Şahi, Garnizon Komutan V. Tğm. Ömercan Gedik, İlçe Emniyet Müdürü Savaş İlgün, İlçe Milli Eğitim Müdürü Volkan Pullu, İlçe Müftüsü Basri Bektaş, Eğitim Bir Sen Tosya Temsilcisi Mehdi Toğrul, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Okunan Kur'an-ı Kerim'in ardından programın açılış konuşmasını Mehmet Akif Ersoy İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Mehmet Karadağ yaptı. Konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Karadağ, "Bugün burada ülkemizin birliği ve bütünlüğü, milletimizin huzur ve güveni uğruna canını feda eden muazzez şehitlerimizi anma münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz" dedi.



Sarıkamış Şehitleri şiirinin okunmasının ardından Sarıkamış Şehitleri piyesi sahne aldı. Slayt gösteriminin ardından Sakarya Şiiri okundu. 15 Temmuz Gecesi yaşanan hain darbe girişiminde şehit olan Ömer Halisdemir anısın yazılan "30 Kuş" şiiri okundu. Duygusal anların yaşandığı program Anasınıfı öğrencilerinin İstiklal Marşı'nı okumasıyla sona erdi. - KASTAMONU