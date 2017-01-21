12 saatlik yaşam koçluk eğitimini Telkin ve Paradikma yöntemi ile 4 saate, sertifikalı olarak sizlere sunuyoruz. 25 kişi ile sınırlı olan bu eğitimde, almak istediğiniz bir çok kişisel gelişim eğitimini 4 saate alabileceksiniz.
Eğitim İçeriğinde yer alacak olan konular;
Arınma ve detoks yöntemleri,
Manevi yolcuk esasları,
Aile Dizilimi,
Access Bars,
Reiki - Usui Reiki 1 seviyesine sertifikalı olarak uyumlanacaksınız.
Telkin Yöntemleri,
Bioenerji Yöntemleri,
E.F.T ( Duygusal Özgürleşme Tekniğ)
Kristal Taş Terapi Yöntemleri,
E.M.F (Enerji Kafesi yönetimi)
Nefes Teknikleri ve Uygulamaları,
Astroloji - Basit harita yorumlama Teknikleri
Numeroloji - Sayıların Anlamları
Akrofonoloji - Harflerin Anlamları - İsimlerin Gizemi
N.L.P
H.D.G ( hisset, dengele ve gönder ) Enerji yönetim sistemi
Kişi sayısı 25 kişi ile sınırlı olup, kayıt yaptıran kişiler eğitime katılabileceklerdir.
www.yeniyasamokulu.com
Tekirdağ Hızlandırılmış Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı
12 saatlik yaşam koçluk eğitimini Telkin ve Paradikma yöntemi ile 4 saate, sertifikalı olarak sizlere sunuyoruz.
12 saatlik yaşam koçluk eğitimini Telkin ve Paradikma yöntemi ile 4 saate, sertifikalı olarak sizlere sunuyoruz. 25 kişi ile sınırlı olan bu eğitimde, almak istediğiniz bir çok kişisel gelişim eğitimini 4 saate alabileceksiniz.