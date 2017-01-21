Tekirdağ Hızlandırılmış Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

12 saatlik yaşam koçluk eğitimini Telkin ve Paradikma yöntemi ile 4 saate, sertifikalı olarak sizlere sunuyoruz.

Tekirdağ Hızlandırılmış Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

12 saatlik yaşam koçluk eğitimini Telkin ve Paradikma yöntemi ile 4 saate, sertifikalı olarak sizlere sunuyoruz. 25 kişi ile sınırlı olan bu eğitimde, almak istediğiniz bir çok kişisel gelişim eğitimini 4 saate alabileceksiniz.

Eğitim İçeriğinde yer alacak olan konular;

Arınma ve detoks yöntemleri,

Manevi yolcuk esasları,

Aile Dizilimi,

Access Bars,

Reiki - Usui Reiki 1 seviyesine sertifikalı olarak uyumlanacaksınız.

Telkin Yöntemleri,

Bioenerji Yöntemleri,

E.F.T ( Duygusal Özgürleşme Tekniğ)

Kristal Taş Terapi Yöntemleri,

E.M.F (Enerji Kafesi yönetimi)

Nefes Teknikleri ve Uygulamaları,

Astroloji - Basit harita yorumlama Teknikleri

Numeroloji - Sayıların Anlamları

Akrofonoloji - Harflerin Anlamları - İsimlerin Gizemi

N.L.P 

H.D.G ( hisset, dengele ve gönder ) Enerji yönetim sistemi

Kişi sayısı 25 kişi ile sınırlı olup, kayıt yaptıran kişiler eğitime katılabileceklerdir.

www.yeniyasamokulu.com 

Kaynak: Etkinlik.io

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