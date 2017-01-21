Tekirdağ Hızlandırılmış Yaşam Koçluk Eğitimi - Sertifikalı

12 saatlik yaşam koçluk eğitimini Telkin ve Paradikma yöntemi ile 4 saate, sertifikalı olarak sizlere sunuyoruz. 25 kişi ile sınırlı olan bu eğitimde, almak istediğiniz bir çok kişisel gelişim eğitimini 4 saate alabileceksiniz.



Eğitim İçeriğinde yer alacak olan konular;



Arınma ve detoks yöntemleri,



Manevi yolcuk esasları,



Aile Dizilimi,



Access Bars,



Reiki - Usui Reiki 1 seviyesine sertifikalı olarak uyumlanacaksınız.



Telkin Yöntemleri,



Bioenerji Yöntemleri,



E.F.T ( Duygusal Özgürleşme Tekniğ)



Kristal Taş Terapi Yöntemleri,



E.M.F (Enerji Kafesi yönetimi)



Nefes Teknikleri ve Uygulamaları,



Astroloji - Basit harita yorumlama Teknikleri



Numeroloji - Sayıların Anlamları



Akrofonoloji - Harflerin Anlamları - İsimlerin Gizemi



N.L.P



H.D.G ( hisset, dengele ve gönder ) Enerji yönetim sistemi



Kişi sayısı 25 kişi ile sınırlı olup, kayıt yaptıran kişiler eğitime katılabileceklerdir.



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