Tarımsal Üretim Birlikleri Referandumda 'Evet' Diyecek

Tarımsal üretim birlikleri referandum da "evet" diyecek

Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Cinbek:

"Tam bağımsızlık için, bizlere vurulmak istenen tahakküm zincirlerini kırmak için, anayasa değişikliğini destekliyoruz, Kararımız net, oyumuz evet"



ÇORUM - Çorum'da faaliyet gösteren tarımsal üretim birlikleri 16 Nisan'da yapılacak olan halk oylamasında "evet" diyeceklerini açıkladı.

Tarım sektöründe hizmet veren sivil toplum kuruluşları adına bir açıklama yapan Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Başkanı Hüseyin Cinbek, Türkiye'nin bir sömürge ülkesi olmadığını belirterek, "Tam bağımsızlık için, bizlere vurulmak istenen tahakküm zincirlerini kırmak için, anayasa değişikliğini destekliyoruz. Kararımız net, oyumuz evet" dedi.

Ülkede son 15 yılda her alanda olduğu gibi tarım sektöründe de yaşanan gelişmelerin göz doldurduğunu dile getiren Cinbek, devletin son 15 yılda çiftçilere vermiş olduğu destekleri hem çeşit, hem de miktar olarak kat kat artırdığını ve her fırsatta çiftçinin yanında olduğunu hissettirdiğini belirtti.

Çorum'unda bu kapsamda gerekli destekleri aldığını, Çorum tarımına 1 katrilyon üzerinde destek verildiğini dile getiren Cinbek, "Islah birlikleri, Ziraat Odaları, Pankobirlik ve tarımsal üretim birlikleri son 15 yılda daha aktif olarak tarımsal üretim de yer almıştır. Tarımsal ekonomiye ve yapılanmaya azımsanmayacak ölçüde katkı sağlamışlardır. Çiftçimiz ile devletimiz arasında güçlü bir bağ oluşmasına vesile olmuşlardır. Yaşanan bu gurur verici gelişmeler; bu zamana kadar ülkemizde yaşanan istikrar ortamının bir eseridir, iç ve dış şer odaklarının bu istikrar ortamını bozmak için ellerindeki bütün imkanlarla ülkemize saldırmaları; istikrarın, milli birlik ve beraberliğin ne kadar ehemmiyetli olduğunun açık bir göstergesidir. Tarımsal ve hayvansal üretim, ülkemizin istiklalinin garantisidir. Tarımsal üretimin devam etmesi, kırsal yaşamın desteklenmesi ve tarımsal sanayinin gelişmesi bu istikrar ortamının devamına bağlıdır. Biz tarıma hizmet eden sivil toplum kuruluşları olarak devletimize ve milletimize olan bağlılık ve borcumuzdan dolayı her zaman devletimizin yanında olduk. Bizler istiklal ve istikbal için anayasa ve sistem değişikliğini olumlu görüyor bu süreci sonuna kadar destekliyoruz. Ülkemiz üzerinde yüzyıllara dayalı emelleri olan sözde dost ülkelerin düşmanca tavırları, ülkemizin bir iç siyasi tercih meselesine müdahale ve sabote etme gayretleri Türk çiftçisinin dikkatinden kaçmamıştır. Anayasa değişikliğini desteklediğimizi kamuoyuna saygıyla açıklıyoruz"

STK'ların düzenlediği basın toplantısına AK Parti Çorum milletvekilleri Salim Uslu ve Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve bazı parti yöneticileri de katıldı.