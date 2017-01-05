Talha Uğurluel, Mehmet Akif'in Bilinmeyenlerini Anlattı

Mehmet Akif'in iyi bir şair olmasının yanı sıra iyi bir sporcu olduğunu söyleyen Talha Uğurluel, "İstanbul Boğazı'nı defalarca yüzerek geçti, güreşi de çok severdi ve iyi bir güreşçiydi" dedi.



Kağıthane Belediyesi Sultan Selim Kültür Merkezi'nin konuğu Tarihçi Talha Uğurluel oldu. Uğurluel, vefatının 80'inci yılında tüm yönleriyle Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anlattı.



Mehmet Akif'in hayatını, yaşadığı dönemdeki tarihsel olaylarla harmanlayarak aktaran Uğurluel olaylara dönemin şartlarını dikkate alarak bakmak gerektiğini aktardı. Uğurluel, "Çok rahat birileri Mehmet Akif'i eleştirebiliyor. Dönemin şartlarıyla incelemek lazım. Onun tıfıl gençlik dönemlerinde Abdülhamit Han'ı taşlamalarına bakıp da Mehmet Akif günahkar diyemezsiniz. Hepimiz insanız. Hepimizin on yaşında, yirmi yaşında, otuz yaşındaki anlayışımız aynı değil ki. Bazen heyecanlarımız oluyor. İnsanlar anlatılırken dönemlerine göre mevzular çok iyi bilinmeli. Mehmet Akif'i biz çok seviyoruz. Vatan şairimiz. Yaşantısı ortada, mücadeleleri ortada. Dünya malını hiç görmemiş. Ailesi ve her şeyini bir kenara koyup vatanı için koşturmuş bir adam. 20'li yaşlarında kalkıp bir şeyler yazdı diye bunlarla kimse Mehmet Akif'i suçlayamaz" dedi.



"Akif çok duygusal biriydi"



Mehmet Akif'in duygusal ve hassas biri olduğunu da aktaran Uğurluel, "Bir haksızlık gördüğü zaman içinde tutamıyor ve hemen karşı çıkıyor. Aynı zaman da sözünün eri. Arkadaşı ile birbirlerine söz veriyorlar savaş zamanında; eğer ikimizden biri ölürse, hayatta kalan ölen kişinin çocuklarını da evlat edinecek ve onlara babalık yapacak diye. Mehmet Akif'in arkadaşı ölüyor ve tüm yokluklara rağmen onun 3 çocuğunu da kendi 5 evladıyla birlikte büyütüyor. İstiklal Marşı'nı yazması karşılığında verilmek istenen 500 lirayı da kabul etmemiş, Ben İstiklal Marşı'nı parayla yazmam demiştir. Akif ödül olarak verilen parayı kabul etmeyerek o gün dul kadınlara yardım amaçlı kurulan bir vakfa bağışlamıştır" ifadelerini kaydetti.



Programı Kağıthane Belediye Başkanı Fazlı Kılıç da takip etti. Söyleşinin sonunda söz alarak Talha Uğurluel'e teşekkür eden Başkan Fazlı Kılıç, günün hatırası olarak kendisine çiçek ve Kağıthane'nin sembolü olan lale figürünü takdim etti. - İSTANBUL