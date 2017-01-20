Balkan şarkılarının sevilen yorumcusu Suzan Kardeş, en sevdiğiniz şarkıları Beyrut Performance sahnesinde sizlerle beraber seslendirecek.



Kosova'dan göç edene kadar Türk derneğinin çocuk korosunda bulunan Türk kökenli Kosova doğumlu sanatçı Suzan Kardeş, Kosova'da yaşarken öğrendiği dilleri halen konuşuyor ve şarkılarını söylüyor. Sanatçının repertuvarında Türk sanat müziği ve Türkçe sözlü popüler bilinen şarkılar dışında Boşnakça, Arnavutça, Hırvatça Makedonca, Sırpça ve Roman şarkılar bulunuyor.



"Bekriya Balkania" albümlerinde tüm bu dillerde şarkılar söyleyen Suzan Kardeş, yine kendi deyimiyle; "Ben ayrılanları kendimce şarkılarla birleştirdim" diyor. 1983 yılında şan tiyatrosunun prodüksüyonlarıyla başlayan ve tüm görsel sanatlarda halen devam eden Kardeş; makyözlük ve kuaförlük mesleğinin yanı sıra, 2007 yılında Sezen Aksu'nun desteği ve prodüksüyonuyla ilk önce Türk sanat müziği albümü "Bekriya" ile sahne üstündeki hayatına başladı.



Bu kısa süre içinde 6 albüm yapan sanatçı; "Bekriya", "Bekriya Balkaniya", "Makyaj Odası Şarkıları", "Nino", "Bal" ve "Kan ve Bekriya 6" albümlerini çıkardı. Sanatçının "Makyaj Odası Şarkıları" albümünde yıllar boyunca sinema, TV, tiyatro ve sahnede makyajını yaptığı 15 ünlü dostu kendi sevdikleri şarkıları söylediler ve bu tam bir dostluk ve dayanışma albümü oldu. Albümde yer alan isimler; Cem Yılmaz, Nejat İşler, Demet Akbağ, Yasemin Yalçın, Halil Ergün, Haluk Bilginer, Olgun Şimşek, Oya Başar, Yılmaz Erdoğan, Meltem Cumbul, Şebnem Sönmez, Özgü Namal, Güven Kıraç, Erkan Can, Fikret Kuşkan ve Sezen Aksu'dur.



BKM'nin düzenlediği Turkcell Kuruçeşme Arena'da geçtiğimiz yaz dahil 6 konser veren, yurt dışı ve yurt içi festivalleri yanı sıra İstanbul'un seçkin mekanlarında haftanın belli günlerinde sahne çalışmaları devam eden sanatçı; Komedi Dükkanı, reklam projeleri, Mavi Kelebekler, Muhteşem Yüzyıl'da konuk oyuncu olarak rol aldı ve birçok dizi de oyunculukla ilgili çalışmaları da devam etmektedir. Suzan Kardeş, şu anda beğeniyle izlenen 80'ler dizisinde Fato Nene karakteriyle rol alıyor.



Albüm, film, dizi, makyaj, reklam, Hıdırellez'in vazgeçilmez ismi Suzan Kardeş'den 2013'ün ilk aylarında bir de kitap müjdesi geldi. Sanatın her dalında marifetlerini sevenleriyle paylaşan Balkan şarkılarının vazgeçilmez ismi, 80'ler dizisinin Fato nenesi, "Bekriya" albümlerinin ve konserlerin vazgeçilmez ismi Suzan Kardeş, en son "Toprağın Çocukları" sinema filmindeki oyuncu performansıyla da adından söz ettirdi.



Yakın zamanda kardeşi Neriman Kardeş ile birlikte yayınladıkları Suzan Kardeş ve Neriman Kardeş ile Balkan Yemekleri Bekriya Sofrası büyük beğeni ile raflarda ki yerini alan sanatçı, savaş sırasında Balkanlarda yaşayanlara da hatırlayacakları güzel bir anı olarak çıkan bu kitapta Balkan yemeklerinin yanı sıra anılarından da bahsediyor. Aynı zamanda İngilizce olarak da çıkacak olan kitabın devamı olacak. Tıpkı Bekriya albümlerinde olduğu gibi...



Bir albüm diye başlayıp altıncı albümünü çıkaran Suzan Kardeş, projelerine hızla devam ediyor. Sanatçı, kitap projesinden sonra pop albümü," Makyaj Odası 2" ve yepyeni projeler hazırlamaya devam ediyor.



Suzan Kardeş, hayallerinden biri olan Goran Bregoviç ile de aynı sahneyi paylaştı. Suzan Kardeş 2013 Mayıs ayında 16. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde Bilge Olgaç Başarı Ödülü'ne layık görüldü.