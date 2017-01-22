Sultanbeyli'de Aşık Nusret Sümmanioğlu ve Şehitler İçin Anma Gecesi

Halk Edebiyatı'nın değerli ismi Aşık Nusret Sümmanioğlu ile şehitler, Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel aşıklar şöleniyle anıldı.



Sultanbeyli Belediyesi, Nusret Sümmanioğlu ve şehitler için anma programı düzenledi. Ardahan, Kars, Erzurum yöresinden 25 aşığın katıldığı şölende türküler söylendi, şehitler anıldı. Aşıkların atışmaları dinleyicilere eğlenceli anlar yaşattı. Geceye Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda konuk katıldı. Milli ve manevi duygular barındıran anma programı duygu dolu anlara sahne oldu.



Gecede konuşma yapan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Uluslararası Aşıklar Şöleni ve Nusret Sümmanioğlu anma programı dedik. ve ozanımızın ifadesiyle 8'incisini bu sene sizlerle bu salonda beraber idrak ediyoruz. Emeği geçen çalışma arkadaşlarımıza, ozanımız Baki Çetin Bey'e, kıymetli ozanlarımıza, misafir ozanlarımıza, gönül coğrafyamızdan ozanlarımız da var, onlara da özellikle teşekkür ediyorum. Biz bu programı yaparken cennet vatanımızda, yurdumuzda, gönül coğrafyamızda kurulan tuzaklar ve oynanan oyunlar var. Bizler bu oyunların, bu kumpasların farkında olarak, geçmişte milletimizin gösterdiği tüm kahramanlıkları 15 Temmuz'da milletimiz yine göstermiş ve Allah'ın izniyle bundan sonra da hep milletimiz bu kahramanlığı, bu cesareti tüm dünyaya ve bunların işbirlikçisi olan PKK'sından FETÖ'süne, DAEŞ'inden DHKP-C'sine ne kadar terör örgütü varsa tamamına göstermeye biz hazırız. Uzun yıllardır ülkemizde kurdukları tuzaklar neticesinde fidanlarımızı toprağa veriyoruz. Onlar şehitlik rütbesine inşallah eriyorlar. Allah onlardan razı olsun. Dünya kurulduğundan bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da iyi ile kötünün hak ile batılın savaşı devam edecektir" dedi. - İSTANBUL