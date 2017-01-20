Sinop Merkezli 7 İlde Fetö/pdy Operasyonu

Sinop merkezli 7 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 22 emniyet mensubu ve askeri personel gözaltına alındı.



Sinop Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamada, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında emniyet ve askeri personelden oluşan 40 şüpheli hakkında arama, el koyma ve gözaltı kararı verildiği belirtildi.



Açıklamada, polis ekiplerince Sinop merkezli 7 ilde yürütülen eş zamanlı operasyonlarda 22 şüphelinin gözaltına alındığı, diğer şüphelilerin de arandığı kaydedildi.