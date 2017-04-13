Servet Kuş; "Yeni ve Güçlü Türkiye İçin Vites Büyütme Zamanı"

AK Parti Uşak İl Teşkilatı, 16 Nisan'da yapılacak olan Anayasa değişikliği referandum u için son mahalle mitingini, Karaağaç Mahallesi sakinleriyle yaptı.



AK Parti İl Başkanı Servet Kuş, Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, AK Parti Uşak Milletvekili Alim Tunç, SKM Başkanı Basri Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Ali Kumaş ve vatandaşların bulunduğu mitingde neden evet oyu verilmesi gerektiği anlatıldı.



Uşak Belediyesi'nin inşa ettiği Şehit Savcı Selim Kiraz Mahalle Konağı'nın önündeki meydanda yapılan mitingin açılış konuşmasını AK Parti Uşak İl Başkanı Servet Kuş yaptı. Türkiye'nin 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin şimdiden belirlendiğini ifade eden Servet Kuş, "2002'de iktidara geldik ve ülkemiz için bir çok yeniliği hayata geçirdik. Sadece bugünü değil, yarınlarımızı da düşündük. Bugüne kadar göreve gelen hükümetlerin ömrü çok kısa oldu. Bizim görev yaptığımız 15 yıllık süreyi ve tek parti dönemini de baz aldığımızda, bir hükümetin ortalama ömrü 1 buçuk seneyi bulmuyor. Şimdiye kadar hiçbir hükümet, 2023'ün vizyonunu belirleyemedi. Çünkü görev süreleri bunun için yetmedi. Bizler ise vizyonumuzu ve hizmet anlayışımızı ortaya koyduk, halkımızın çözülemez dediği sorunlarını ortadan kaldırdık. Şimdi yeni ve güçlü Türkiye için vitesi ileri atma zamanı geldi. Türkiye'nin önünü tıkayan sistemi değiştirip, 2071 hedeflerine emin adımlarla ilerlemek istiyoruz. Bunun için 16 Nisan'ın ayrı bir yeri ve önemi var. 16 Nisan, büyük Türkiye ideali için önemli bir tarih olacaktır. 16 Nisan'da çıkacak olan evet oylarıyla, Türkiye talihini tayin edecektir" dedi.



Mitingde son konuşmayı yapan Uşak Belediye Başkanı Nurullah Cahan, yağmura rağmen, bekleyen vatandaşlara teşekkür etti. Cahan, "Hepimiz buradayız ve birliktelik ruhuyla hareket ediyoruz. Bizi biz yapan değerlere sonuna kadar saygılıyız. Bizler bir ve beraber olduğumuz müddetçe kimse bize kafa tutamaz. 15 Temmuz'da hain bir işgal girişimiyle karşı karşıya kaldık. O günlerde meydanları hiç boş bırakmadık ve ülkemiz için yine dimdik durduk. Şu anda tüm dünya gözünü Türkiye'ye dikmiş ve ne zaman tökezler diye bekliyor. Bizdeki bu milli birlik ve beraberlik her zaman var olacak. İşte bu yüzden, içerideki ve dışarıdaki hainler, boşuna bekleyecekler. Türkiye asla onların istediği şekilde dizayn edilmeyecek" dedi. - UŞAK