Şereflikoçhisar'da Altın Ödüllü Kitap Okuma Yarışması

Şereflikoçhisar Milli Eğitim Müdürlüğünce, ilk, orta ve liselerde düzenlenecek kitap okuma yarışmasında birinci olanlara altın hediye edilecek.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Atılgan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkçe'yi doğru, güzel, etkili kullanma becerisini kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, kelime dağarcığını zenginleştirmek, güven duygusu kazandırmak, bilim ve sanat eğilimi sağlamak amacıyla kitap okuma yarışmasının düzenleneceğini belirtti.



Yarışmanın ilçe genelinde, ilkokul, ortaokul ve liselerdeki öğrencileri kapsadığını anlatan Atılgan, "Milletlerin asıl kurtuluşunun kültürel zaferlerden geçtiğini kavratabilmek amacıyla böyle bir yarışma tertip ediyoruz.Yarışmanın birincileri altın ile ödüllendirilecek. Yarışmaya katılan öğrenciler ilk ve ortaokullar için 15 Nisan ve liseler için 15 Mayıs'a kadar en çok kitap okuyan öğrenciler seçilecek." diye konuştu.