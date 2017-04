Şehidin Ailesi Acı Haberi Aldı

Hakkari'nin Yüksekova'da şehit olan 26 yaşındaki Uzman Çavuş Barış Düver'in acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine verildi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki İkiyaka Dağları'nda arazi taraması yaparken uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 26 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Barış Düver'in acı haberi, Gaziantep'in Şahinbey ilçesine bağlı Barak Mahallesi 40 Nolu Sokak'ta bulunan annesi Emine Düver ve yakınlarına askeri yetkililer verildi. Acı haberin ardından aile gözyaşlarına boğuldu.



RESMİ NİKAHI KIYILDI, DÜĞÜNÜNE 2 AY KALA ŞEHİT DÜŞTÜ



Şehit Düver'in bir ay önce Karaman'da yaşayan nişanlısı ile nikahının kıyıldığı, 15 Haziran'da düğün yapmaya hazırlandıkları öğrenildi.



Şehidin babası Ahmet Düver'in ise 15 yıl önce geçirdiği rahatsızlık sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.



4 AYDA İKİNCİ ŞEHİT



Öte yandan şehit Ahmet Düver'in defnedileceği Oğuzeli ilçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nin ise 4 ay içerisinde ikinci şehit acısı yaşadı.



Şehit Düver'in naaşının 20 Aralık 2016 tarihinde İstanbul Vodafone Arena Stadı'nın yakınında meydana gelen patlama şehit olan Çevik Kuvvet Polisi Ufuk Bozgeyik'in de mezarının bulunduğu Oğuzeli İlçesine bağlı Yakacık Mahallesi'nde son yolculuğuna uğurlanacağı belirtildi.



(Mehmet Bulut / İHA)