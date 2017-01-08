Samsun'da 6 İlçede Okullara Kar Tatili

Samsun'da 6 ilçede yoğun kar yağışı nedeniyle okullar yarın tatil edildi.



Samsun Valisi İbrahim Şahin, yaptığı açıklamada İlkadım, Vezirköprü, Havza, Kavak, Çarşamba ve Asarcık ilçelerinde okulların olumsuz hava şartlarından dolayı 9 Ocak 2017 Pazartesi günü tatil olduğunu açıkladı. Vali Şahin ayrıca, aynı gün adı geçen ilçelerde çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını ifade etti. - SAMSUN