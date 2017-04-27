Saki Çimen
Saki Çimen, 27 Nisan'da Mask Live sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Saki Çimen, 27 Nisan'da Mask Live sahnesinde sevenleriyle buluşuyor.
Saki Çimen, 1994 yılında İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano bölümünü kazandı. Konservatuvar eğitimi sürerken beste çalışmalarına başladı ve Marsias adlı müzik grubunu kurdu. Devlet Tiyatroları gençlik günleri kapsamında Muhsin Ertuğrul sahnesi, Müjdat Gezen Sanat Merkezi gibi birçok sahnede ve festivallerde konserler verdi.
2002 yılından beri ünlü müzisyen Vedat Sakman'ın asistanlığını ve piyanistliğini yaptı. 2007 yılında "Yanlış Zaman Yolcuları", 2010 yılında "Teslimiyet", 2011 yılında "Kaledeki Yalnızlık", 2012 yılında "Ateşin Düştüğü Yer" (Malatya ve Erzurum'dan en iyi film müziği ödüllerini aldı), 2013 yılında "Sabit Kanca", 2013 yılında "Karayel Poyraz", 2013 yılında "Aşk Ağlatır", 2014 yılında "Sabit Kanca 2", 2014 yılında "Eksik" adlı uzun metraj sinema filminin müziklerini hazırladı.
Saki Çimen son olarak Çimen Yapım'da Hanımın Çiftliği, Kötü Yol, Dila Hanım ve Mihrap Yerinde adlı dizilerin müzik çalışmalarını yaptı.
Yirminin üzerinde kısa filme müzik yapan ve hala kısa film projelerine 'ücretsiz' olarak müzik yaparak destek veren Çimen, 2014 yılında DMC etiketi ile "Masal" adında 3 şarkılık bir maxi single çıkardı.
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Mask Live Music Club
Mekan Adresi : Bekar Sokak
Başlangıç Saati : 27.04.2017 22: 00: 00
Bitiş Saati : 27.04.2017 23: 45: 00
Kategori : Saki Çimen
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır