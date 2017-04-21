Sakarya Atık Fabrikasında Yangın Büyümeden Söndürüldü

Sakarya Atık fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü(Tür: Yurt)

Sakarya Atık fabrikasında yangın büyümeden söndürüldü

(Tür: Yurt)

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Sakarya, Yangın, Fabrika