Pelitözü Göleti Dondu - Bilecik

Bilecik'te en çok ziyaret edilen turistik mekanlardan Pelitözü Göleti dondu.



Kent merkezine 7 kilometre mesafede bulunan piknikçilerin ve doğaseverlerin uğrak yeri Pelitözü Göleti'nin yüzeyi aşırı soğuk nedeniyle buz tuttu.



Bilecik genelinde etkili soğuk hava, yaban hayatını da olumsuz etkiliyor. Ördek ve karabataklar, dondurucu soğukta hayatta kalabilmek için mücadele veriyor.



Göletin yüzeyinde yiyecek arayan kaz, ördek ve kuşları, çevredeki işletme sahipleri besledi.



Atılan ekmekleri yiyen ördekler, karabataklar ve kuşlar ile bir köpeğin donan gölün üzerinden karşıya geçmesi ilginç görüntüler oluşturdu.



Farklı kuş türlerine ev sahipliği de yapan göletteki ağaçların yanı sıra yaz aylarında gezinti yapmak için kiralanan deniz bisikletleri de buz kütlesine gömüldü.