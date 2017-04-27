Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Masa Tenisinde Üçüncü Oldu

Bilecik'in Pazaryeri Halk Eğitim Merkezi Spor Kulübü oyuncuları Bursa'da yapılan masa tenisi turnuvasında üçüncü oldu.



Oyuncular Levent Üstün, Ahsen Ahmet Kılıç, Kenan Akçay Ali Yıldırmış ve Salim Öztabak, 22-23 Nisan'da Bursa'da düzenlenen 256 sporcunun katıldığı 5. Bursa Veteran Masa Tenisi turnuvasında üçüncülük elde etti.



Kulüp Başkanı Sedat Büyük, gazetecilere yaptığı açıklamada, Halk Eğitim Spor Kulübü oyuncularının Bilecik'te rakibinin bulunmadığını, komşu illerde düzenlenen bölge turnuvalarına kendi imkanlarıyla giderek maçlara ferdi olarak katıldıklarını söyledi.



Bursa'da yapılan turnuvaya Türkiye'nin değişik illerinden gelen sporcuların Türkiye Masa Tenisi liglerinde oynayan ve maç deneyimi fazla olan sporculardan oluştuğunu ifade eden Büyük, bu düzeydeki sporcuların arasından sıyrılıp, üçüncülüğü Bilecik'e kazandırmalarından dolayı sporcularıyla gurur duyduğunu belirtti.



Büyük, sporcularının ileride daha büyük başarılar kazanacağına inandığını söyledi.