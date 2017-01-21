Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan son kore gazisi Mustafa Çetin, hayatını kaybetti.
Payas ilçesinde yaşayan son Kore gazisi 85 yaşındaki Mustafa Çetin, dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti, Çetin, Payas istiklal mahallesindeki evinde bugün öğleden önce yapılan törenin ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi. - HATAY
Payas İlçesinin Son Kore Gazisi Hayatını Kaybetti
Hatay’ın Payas ilçesinde yaşayan son kore gazisi Mustafa Çetin, hayatını kaybetti.
Hatay'ın Payas ilçesinde yaşayan son kore gazisi Mustafa Çetin, hayatını kaybetti.
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