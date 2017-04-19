Para Vermeyince Silahlı Saldırıya Uğradı

Samsun'da bir kişi, yolda önünü kesen ve kendisinden para isteyen iki şüpheli tarafından bacağından vurularak yaralandı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesinde bulunan Hayvanat Bahçesi yanında saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayide bir mobilyacıda çalıştığı öğrenilen C.B. (28) yolda yürürken yanına gelen tanımadığı 2 kişi kendisinden para istedi. Parasının olmadığını söyleyen C.B., tabancayla açılan ateş sonucu sağ bacağından vurularak hastanelik oldu. Vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunup özel araçla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan C.B., kendisinden tanımadığı 2 kişinin para istediğini, parasının olmadığını söyleyince de silahla ateş açarak yaraladıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN