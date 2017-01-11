UNIQ Hall, 11 Ocak'ta Rıza Kocaoğlu'nun ödüllü performansıyla Ormanlardan Hemen Önceki Gece oyununa ev sahipliği yapıyor.



"biriken, iki sezon üst üste seyirciyle buluşan ve yoğun ilgi gören "Ormanlardan Hemen Önceki Gece" oyunuyla UNIQ Hall'de... Melis Tezkan ve Okan Urun'un oyuncu Rıza Kocaoğlu'nun tek kişilik performansı ile sahneledikleri Bernard-Marie Koltès'in oyunu Ormanlardan Hemen Önceki Gece, 7 Aralık'ta UNIQ Hall'de seyirciyle buluşacak. Oyundaki performansı ile Rıza Kocaoğlu Tiyatro Eleştirmenleri Birliği tarafından Yılın Erkek Oyuncusu seçilirken Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema ödüllerinde En Başarılı Erkek Oyuncu ödülünü, Magazin Gazetecileri 21. Altın Objektif ödüllerinde ise Tiyatroda En İyi Erkek Oyuncu ödülünü kazandı. Oyun Afife Tiyatro Ödülleri'nde ise En Başarılı Erkek Oyuncu ve En Başarılı Işık Tasarımı ödüllerine aday gösterildi.



biriken, çağdaş tiyatronun yönünü değiştiren "Ormanlardan Hemen Önceki Gece"yi, özgün bir sahne tasarımı içinde dinamik ancak kırılgan ve dalgalı bir beden diliyle sahneye taşıyor. Rıza Kocaoğlu'nun yorumuyla ortaya çıkan sahnedeki "adama" eşlik eden müzik, video ve ışık tasarımı da Koltès'in bu şiirsel başkaldırısına hizmet etme amacını taşıyor.



Adamın tek bir nefeste anlattığı hikayeler birbiri içine giriyor: Sadece bir kez seviştiği ve gecelerce beklediği Mama, metrodaki serseriler, kıpırdayan herkesi vuran general, toprak yiyerek ölen kadın, cuma akşamları, fabrika, sendika, ormanlar... Bu dev monolog, dünyanın neresinde olursa olsun "burası da benim evim" denilebilecek yerlerin tükendiği ve tek çözümün kendini koruyabilmek olduğu noktadan yola çıkıp koşulsuz ve beklentisiz bir "seni seviyorum'a uzanıyor."



Yazan: Bernard-Marie Koltès



Çeviren: Ayberk Erkay



Yönetmen-Sahne Tasarımı-Video: biriken (Okan Urun ve Melis Tezkan) Oyuncu: Rıza Kocaoğlu Yönetmen Yardımcısı: Gözde Kocaoğlu Işık Tasarımı: Kemal Yiğitcan Ses Tasarımı/Işık: Ömer Sarıgedik Dekor Uygulama: Jesse Gagliardi Afiş Tasarım: Emre Erdem Arya: "Sposa son disprezzata" – Vivaldi (Soprano: Simge Büyükedes Piyano: İklim Tamkan)