On Numara Çekildi (2)

On Numara çekilişinde 10 bilen 1 kişi, 291 bin 156 lira 35 kuruş ikramiye kazandı.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 86 kişi 2 bin 257 lira 80'er kuruş, 8 bilen bin 402 kişi 138 lira 45'er kuruş, 7 bilen 14 bin 870 kişi 25 lira 5'er kuruş, 6 bilen 92 bin 789 kişi 4 lira 15'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 157 bin 511 kişi ise 3 lira 20'şer kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte 10 bilen talihlinin kuponunu, Ankara'nın Güdül ilçesinden yatırdığı belirtildi.



Toplam 1 milyon 941 bin 37 lira 10 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 773 bin 731 lira 37 kuruş KDV, 431 bin 341 lira 56 kuruş ise Şans Oyunları Vergisi olarak aktarıldı.



(Bitti)