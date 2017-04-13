Olympique Lyon-Beşiktaş Maçından Notlar
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, takımının UEFA Avrupa Ligi çeyrek finalinde Fransa temsilcisi Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada, sakat Ricardo Quaresma'nın yokluğunda bazı değişikliklere gitmek zorunda kaldı.
Güneş, Quaresma'nın kadroda yer almamasının ardından orta sahanın sağında Ryan Babel'i görevlendirdi. Babel'in sağ kanatta oynadığı karşılaşmada Adriano Correia da orta sahanın solunda şans buldu.
Şenol Güneş, orta sahadaki değişikler sonrası savunmada da rotasyona gitmek zorunda kaldı. Adriano'nun orta sahaya geçtiği Beşiktaş'ta sol bekte Dusko Tosic, forma giydi. Matej Mitrovic ise Tosic'in boşalttığı stoperde Marcelo Guedes ile rakip ataklarını önlemeye çalıştı.
Tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'ın Trabzonspor ile yaptığı maça göre Olympique Lyon karşısında tek değişiklik yaptı.
Aboubakar'ın cezası başladı
Beşiktaş'ın son 16 turunda Olympiakos ile İstanbul'da oynadığı maçta rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve UEFA tarafından 3 maç ceza alan Vincent Aboubakar'ın bu cezası, Olympique Lyon mücadelesiyle başladı.
Aboubakar'ın yokluğunda Cenk Tosun, forvet hattında şans buldu.
Beşiktaş'ta ayrıca Fabricio Agosto Ramirez, Gökhan Gönül, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup ile Talisca ilk 11'de sahaya çıktı.
Siyah-beyazlı takımın yedeklerinde ise Tolga Zengin, Ömer Şişmanoğlu, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Andreas Beck, Atınç Nukan ve Gökhan İnler yer aldı.
Beşiktaşlı taraftarlardan büyük destek
Karşılaşmaya Beşiktaşlı taraftarlar da büyük ilgi gösterdi.
Fransa'da yaşayan siyah-beyazlı taraftarların yanı sıra Türkiye ve çevre ülkelerden Lyon'a gelen çok sayıda taraftar, statta kendilerine ayrılan bölümü tamamen doldurdu.
Mücadeleyi 30 bine yakın siyah-beyazlı taraftar izledi. Beşiktaş, arkasına aldığı taraftar desteğiyle adeta bir iç saha maçı oynadı. Maç öncesinde yaşanan olaylar sonrası kale arkasındaki bazı Olympique Lyonlu taraftarların yerinden ayrıldığı gözlendi.
Lyon Stadı'nın üst bölümlerini siyah-beyazlı taraftarlar tamamen doldururken, Fransız taraftarların yoğunluğunun kale arkası tribünlerinde olduğu görüldü.