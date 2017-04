Oliver Schnyder-İstanbul Resitalleri

Tuşların İsviçreli starı Oliver Schnyder, 15 Nisan'da İstanbul Resitalleri'nde!



"Intelligence and aristocratic musicianship "Washington Post



"Tuşların İsviçreli starı" olarak bilinen Oliver Schnyder'ın piyanizmi dünya basınında efsanevi virtüözler Kempff, Barenboim, Fleisher, Perahia ve Brendel ile karşılaştırılıyor! Sanatçı için bir referans da Frankfurter Allgemeine Zeitung'dan "mükemmelliğin en yüksek seviyesi"



Müthiş bir çekim gücüne sahip sahne enerjisi ve pozitif kişiliği ile de büyük bir beğeni toplayan 44 yaşındaki sanatçı son 15 yıldır dünya salonlarının en beğenilen piyanistleri arasında yer alıyor.



1991 ve 2000 yılları arasında çeşitli yarışmalarda derece ve ünvanlarla ödüllendirilen Oliver Schnyder, 25 yaşında Zürih'te tamamladığı müzik eğitiminin ardından önce NewYork'ta "Piyanonun Amerikan First Lady'si" olarak bilinen Ruth Laredo (1937- 2005) ile daha sonra 1998-2001 yılları arasında Baltimore'da Amerikalı efsanevi piyanist ve şef Leon Fleisher ile müzik çalışmalarına devam etti.



Avrupa'ya döndükten sonra Zürih Tonhalle Orkestrası Müzik Direktörü ünlü maestro David Zinmann'ın daveti üzerine seslendirdiği Saint-Saens konçertosu basında öyle büyük ses getirdi ki profesyonel kariyerinde bir milad olan 2002'deki bu konserin ardından dünya salonları ve festivallerinden ard arda davetler aldı. Oliver Schnyder'in sahneye çıktığı salonlar arasında ilk akla gelenler: New York'ta Carnegie Hall, Londra'da Wigmore Hall, Amsterdam'da Concertgebouw, Zürih'te Tonhalle, Bonn'da Beethovenhaus, Brüksel'de Palais des Beaux Arts, St. Petersburg'da Philharmonic Hall, Dortmund'da Konzerthaus, Cenevre'de Victoria Hall, Milano'da Sala Verdi, Moskova'da Tschaikowsky Hall, Tokyo'da Opera City Concert Hall ve Washington'da Kennedy Center.



Uluslararası basında büyük beğeni toplayan albümleri, Gramophone'da Wilhelm Kempff'in kayıtları ile kıyaslanıyor, çeşitli yayınlarda ayın CD'si seçiliyor, "CHOC de Classica" gibi etiketler alıyor ve ICMA'da yılın en iyi albümleri arasında aday gösteriliyor. Schnyder, 2013'te Sony Classical'dan çıkan albümünde İsviçre'nin en eski orkestrası "Orchester Musikkollegium Winterthur" (1875) eşliğinde Mendelssohn'un piyano konçertolarını kaydetti. Övgü dolu eleştiriler alan albüm, klasik müziksever ses tutkunları için ayrıca RCA Red Seal etiketi taşıyor. Piano News bu albüme "İşte, nihayet beklediğimiz Mendelssohn!" şeklinde övgü dolu sözlerle yer verdi. İstanbul Resitalleri "sıradışı sanatçılar" demektir.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Sakıp Sabancı Müzesi the Seed



Mekan Adresi : Sakıp Sabancı Cad. No: 42, 34467



Başlangıç Saati : 15.04.2017 20: 00: 00



Bitiş Saati : 15.04.2017 22: 00: 00



