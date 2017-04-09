Okyanuslar Isınırsa Başımıza Neler Gelebilir?

Gezegenin olduğundan da sıcak hale gelmesi, uzun zamandır tartışılan bir konu. Giderek daha keskin adımlar atılmasını isteyen çevre duyarlılarına rağmen ciddi adımların hala atılamadığı küresel ısınma mevzusu her geçen gün daha da kötü yönlerini göstermeye başladı. Bu kötü yönler konusunda siz de bilgi sahibi olmak istiyorsanız, hazırladığımız maddeleri inceleyerek küresel ısınmanın sadece birkaç "minik" etkisinden haberdar olabilirsiniz.



1. Küresel ısınma hızlandığında deniz seviyesindeki yükseliş de hızlanıyor









2004'ten 2010'a kadar okyanuslar yaklaşık 15 milimetre yükselirken, bu değer 2010-2016 yılları arasında iki katına çıktı. Batı Pasifik kıyıları ve rakımı düşük adaların yüzyılın sonuna kadar batma tehlikesi var.



2. Okyanuslar ve atmosfer ısındıkça buzullar da eriyor









2016'da küresel deniz buzlarının yüz ölçümü, ölçüm yapılmaya başlandığından bugüne dek alınan ortalama değerlerden daha fazla eriyerek 4 milyon kilometrekareye düştü. Sıcaklık nedeni ile eriyen daha fazla suyun nehir ve denizlere akması da okyanuslardaki su seviyesini yükseltiyor.



3. Bazı okyanus bölgeleri şimdiden 3 dereceden fazla ısınmış durumda









Bu da denizdeki ekosistemi olumsuz etkiliyor. Atlantik Okyanusu'nun kuzeydoğusunda ağlara takılan balık türlerinin yüzde 72'sinde bir azalma söz konusu. Anemon balıkları gibi tropikal türlerin yaşam alanları da yok olma tehlikesi ile karşı karşıya.



4. Havadaki fazla karbandioksit oranı suyun pH değerini değiştiriyor ve asitlenmesine yol açıyor









Bu da Nemo'nun da evi olan hassas mercan resiflerine zarar veriyor. Bir de suyun 3 derece daha ısınması mercanlar ve orada yaşayan canlılarının ölümü anlamına gelebilir. Avustralya'da Büyük Set Resifi'nin kuzeyindeki mercanların şimdiden yüzde 50 kadarı yok olmuş durumda.



5. Denizlerin ısınmasıyla daha fazla ve daha güçlü tropik fırtınalar söz konusu olabilir









Örneğin bunun en büyüklerinden biri Ekim 2016'da Haiti, Küba, Bahamalar ve Florida'yı vuran Matthew Kasırgası'ydı. Kasırga 1000'den fazla kişinin ölümüne ve 13,8 milyar euro'luk ekonomik kayba neden oldu.



6. Atmosferik rüzgarlar ve okyanus sıcaklıkları arasında güçlü bir bağlantı var









Isınan sular jet akımının (Jet stream) daha da güçlenmesine neden olabilir. Pilotlar daha güçlü rüzgarlarla baş etmek zorunda kalabiliyor. Avantajı bazı uçuklar destinasyona daha çabuk varabilir. Dezavantajı ise bazı uçuşların daha uzun sürmesi ve daha fazla türbülans yaşanması olabilir.