Okullarda Karne Heyecanı

Balıkesir'de 180 bin öğrenci karne heyecanı yaşadı.



Karesi Mehmet Azman Çavuş Ortaokulu'nda düzenlenen karne dağıtım törenine katılan Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, öğrencilere bol bol kitap okumaları yönünde tavsiyede bulundu.



Eğitim yaşamlarında tüm öğrencilere başarılar dileyen Yazıcı, şunları kaydetti:



"Öğretmen, öğrenci ve velilerimizin iyi bir tatil geçirmesini diliyorum. Öğretmen arkadaşlarımız dinlensinler. Öğrencilerimiz içinde şunu söylemek isterim tatili tatil tadında istedikleri gibi geçirsinler. Balıkesir Valisi olarak bir küçük ricam var. Tatil yaparken de kitap okunabilir. Özellikle öğrencilerimizin günde 1 saat kitap okumalarını tavsiye diyorum. Bütün eğitim camiasına iyi tatiller diliyorum."



Büyükşehir Belediye Başkan Ahmet Edip Uğur ise "Milli Eğitim bütçeden en fazla payı alan Bakanlığımız. Geleceğimiz olan gençlerimize hükumetimiz önem veriyor. Zaten okullarımızın fiziki yapılarda ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Herkese iyi tatiller diliyorum." dedi.



Karne törenine, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz ve İl Milli Eğitim Müdürü Şahan Çöker de katıldı.