Okul Sıralarını Öğrenciler Yapıyor

Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler, okulların masa ve sıra ihtiyaçlarını bizzat karşılıyor. Öğrenciler hem mesleklerini öğreniyor hem de para kazanıyor. Yozgat Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Mobilya ve İç Mekan Tasarım Dekorasyon Atölyesi modern makineleriyle yaptığı seri üretimle bir fabrika gibi çalışıyor. Öğrenciler tarafından üretilen masa ve sıralar Türkiye ve Yozgat'ın ihtiyacını karşılıyor. İşlerini severek yapan öğrenciler hem mesleklerini öğreniyor hem de harçlıklarını kazanıyor. Okullarının fabrika gibi seri üretim yapabildiğini söyleyen Okul Müdürü Bekir Hazer, "Genellikle mobilya ve metalde okul öğrenci sıraları, donanım malzemeleri imal etmekteyiz. Yıllık 3-4 bin öğrenci sırası yapabiliyoruz. Bu sene ve önceki sene 2'şer bin sıra yaptık. Çevremizdeki ve Yozgat'taki okullara bu sıraları verdik. Öğrencilerimiz bu sıraları kendileri yapıyor. Öğrencilerimiz çalıştığı süre içerisinde döner sermayemizden asgari ücretin yüzde 30'unu alabiliyor. Öğrencilere önemli bir gelir sağlıyoruz" dedi.



"HEM MESLEĞİMİZİ ÖĞRENİYORUZ HEM DE PARA KAZANIYORUZ"



Mobilya ve İç Tasarım Bölümü Alan Şefi İsmail Güngör ise, "Bölümümüzde metal işlerinden gelen okul sıralarının demir kısımlarının ahşap montajını yapıyoruz. Bu yaptığımız işlerin tamamı Milli Eğitim Bakanlığı vasıtasıyla belirtilen okullara tahsisatları yapılıyor. Biz oralara gönderiyoruz. Okulumuz tamamen döner sermayeli olarak çalışıyor. Bu kapsamda öğrencilerimize asgari ücretin belli bir miktarı kadar ücret ödüyoruz. Yozgat genelindeki il, ilçe ve köy okullarına aynı zamanda bakanlığın tahsis ettiği okul sıralarını da diğer vilayetlere gönderiyoruz" diye konuştu.



Mobilya İç Mekan Tasarı Bölümü öğrencisi Ahmet Yıldız da, "Eğitim gördüğümüz sıraları yapıyoruz. Hocalarımız takıldığımız yerlerde bizlere yardımcı oluyor. Burada hem mesleğimizi öğreniyoruz hem de para kazanıyoruz" şeklinde konuştu.



(Bahadır Muhlis Gökgül / İHA)