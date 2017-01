Neşeli Günler - Sarıyer Sanat

Sarıyer Sanat'ın oyunu Neşeli Günler, çocuklar ile buluşmaya devam ediyor.



Maria yüreği sevgi dolu bir kişidir. En çok doğayı ve müziği sever. Emekli deniz sunayı olan Kaptan Trump, Maria'ya kadar tam on dört mürebbiye edinmiş fakat hepsi de çocuklara ve kaptanın katı disiplini ile baş edemeyip işten ayrılmışlardır. Maria ise temiz kalbinin sesini dinleyerek önce çocukların sonra da kaptanın güvenini, sevgisini kazanmayı bilir ve çocuklarla babalarının birbirlerine sevgi göstermelerini sağlar ye sonsuza kadar masallardaki gibi mutlu mesut yaşarlar. Oyunumuzun bir özelliği de müzik! Maria çocuklara notaları ve onların dilini öğretir. Notaları öğrenirseniz onlarla her şeyi anlatabilirsiniz der ve örnekler...



"DO" bir külah dondurma... "RE" masmavi bir dere... "Mİ" denizde bir gemi... "FA" Gemide bir tayfa... "SOL" Papatyalı bir yol... "LA" güneşten bir damla... "Sİ" Sevimli bir pisi... Böylece bir masal dünyası kurarlar birlikte, müzikten bir dünya ve müzikal bir rüya!...



Yazan - Yöneten: Sebahattin Mutluer



Dekor: Ferit Özen



Müzik: Bülent Bayrak



Pedagojik Danışman: Benan Uzdil



Oyuncular: Aslıhan İşcan, Burcu Göknar, Deniz Karataş, Deniz Gündoğmuş, İpek Taşdan, İsmail Kurt, Özüm Ülger.